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IFC: к 2030 году инвестиционные возможности Вьетнама в области климата достигнут 757 миллиардов долларов США
Аллен Форлему, директор подразделения финансовых учреждений Азиатско-Тихоокеанского региона IFC, заявил, что, по оценкам IFC, инвестиционные возможности Вьетнама в области климата достигнут 757 миллиардов долларов США к 2030 году в таких областях, как возобновляемые источники энергии, зеленое строительство, энергоэффективность и транспорт. Однако сектор климатического финансирования во Вьетнаме сталкивается с серьезными проблемами в обеспечении соответствия между основными инвестиционными возможностями и экологическими целями.
Фам Тхань Ха, заместитель управляющего Государственного банка Вьетнама, сказал, что в свете тенденций общества, Вьетнаму необходимо реализовать требования, изложенные в экологических вопросах, и срочно достичь целей в области окружающей среды.
Во Вьетнаме исторически наблюдался очень низкий уровень выбросов парниковых газов (ПГ), но за последние два десятилетия во Вьетнаме наблюдался самый быстрый рост выбросов в мире. В абсолютном выражении выбросы парниковых газов во Вьетнаме в 2018 году достигли 364 миллионов тонн углекислого газа (CO2), что составляет не более 0,8% мировых выбросов. Между тем, за последнее десятилетие экономика Вьетнама росла удивительными темпами, и ожидается, что эта тенденция сохранится в среднесрочной перспективе, несмотря на кризис Covid-19.
Первоначальные расчеты недавнего Национального экологического анализа (CEA) показывают, что в 2020 году Вьетнам потерял 10 миллиардов долларов США из-за изменения климата, что эквивалентно 3,2% ВВП.
Для успешной реализации новых климатических целей Вьетнаму необходимо сосредоточиться на расширении «зеленой» инфраструктуры, особенно «зеленой» энергетики, «зеленого» транспорта, энергоэффективности и «зеленых» зданий, а также на переходе от тяжелой и «коричневой» промышленности к низкоуглеродным выбросам и устойчивому пути, и для этого страна нуждается в долгосрочном капиталовложении.
Финансовые решения зеленой инфраструктуры и перехода к низкоуглеродной экономике должны исходить в первую очередь от банков и рынков капитала. Правительство Вьетнама также находится в процессе внедрения системы классификации зеленых финансов, которая поможет продвигать и направлять расширение устойчивых инвестиций.