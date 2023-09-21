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НОВОСТИ

IFC: к 2030 году инвестиционные возможности Вьетнама в области климата достигнут 757 миллиардов долларов США

21 сентября Международная финансовая корпорация (IFC) в сотрудничестве с Государственным банком Вьетнама организовала дискуссию на тему «Озеленение банковской отрасли – Ускорение перехода к углеродной экономике во Вьетнаме», с участием более 150 делегатов.
  Фото для иллюстрации  
На семинаре делегаты сосредоточились на обсуждении вопросов политики и макроэкономических изменений, а также вклада правительственных учреждений и частного сектора, необходимого на пути к «чистому нулю» Вьетнама. Вьетнам объявил о цели достижения нулевых выбросов к 2050 году, постепенного отказа от угольной энергетики к 2040 году и к 2030 году сокращения выбросов метана на 30% с уровня 2020 года.

Аллен Форлему, директор подразделения финансовых учреждений Азиатско-Тихоокеанского региона IFC, заявил, что, по оценкам IFC, инвестиционные возможности Вьетнама в области климата достигнут 757 миллиардов долларов США к 2030 году в таких областях, как возобновляемые источники энергии, зеленое строительство, энергоэффективность и транспорт. Однако сектор климатического финансирования во Вьетнаме сталкивается с серьезными проблемами в обеспечении соответствия между основными инвестиционными возможностями и экологическими целями.

Фам Тхань Ха, заместитель управляющего Государственного банка Вьетнама, сказал, что в свете тенденций общества, Вьетнаму необходимо реализовать требования, изложенные в экологических вопросах, и срочно достичь целей в области окружающей среды.

Во Вьетнаме исторически наблюдался очень низкий уровень выбросов парниковых газов (ПГ), но за последние два десятилетия во Вьетнаме наблюдался самый быстрый рост выбросов в мире. В абсолютном выражении выбросы парниковых газов во Вьетнаме в 2018 году достигли 364 миллионов тонн углекислого газа (CO2), что составляет не более 0,8% мировых выбросов. Между тем, за последнее десятилетие экономика Вьетнама росла удивительными темпами, и ожидается, что эта тенденция сохранится в среднесрочной перспективе, несмотря на кризис Covid-19.

Первоначальные расчеты недавнего Национального экологического анализа (CEA) показывают, что в 2020 году Вьетнам потерял 10 миллиардов долларов США из-за изменения климата, что эквивалентно 3,2% ВВП.

Для успешной реализации новых климатических целей Вьетнаму необходимо сосредоточиться на расширении «зеленой» инфраструктуры, особенно «зеленой» энергетики, «зеленого» транспорта, энергоэффективности и «зеленых» зданий, а также на переходе от тяжелой и «коричневой» промышленности к низкоуглеродным выбросам и устойчивому пути, и для этого страна нуждается в долгосрочном капиталовложении.

Финансовые решения зеленой инфраструктуры и перехода к низкоуглеродной экономике должны исходить в первую очередь от банков и рынков капитала. Правительство Вьетнама также находится в процессе внедрения системы классификации зеленых финансов, которая поможет продвигать и направлять расширение устойчивых инвестиций.

ИЖВ/ВИА

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