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HSBC поддерживает рост ВВП Вьетнама на уровне 6,5% в 2024 и 2025 годах
Во втором квартале 2024 года экономический рост в стране улучшился и неожиданно вырос на 6,9% в годовом исчислении. Оживление во внешнем секторе начало выходить за рамки потребительской электроники, хотя переход к подъему внутреннего сектора еще предстоит увидеть.
Производственный сектор уверенно преодолел прошлогодние трудности. Индексы менеджеров по закупкам (PMI) зарегистрировали рост в течение пяти месяцев подряд, а промышленное производство (IP) зафиксировало восстановление активности в текстильной и обувной промышленности.
Это способствовало уверенному росту экспорта в двузначных цифрах, при этом структурные факторы, такие как расширение доступа на рынки для вьетнамской сельскохозяйственной продукции, также имеют место быть.
Однако HSBC отмечает, что восстановление внутреннего сектора происходит медленнее, чем ожидалось изначально, а рост розничных продаж все еще ниже уровня, наблюдавшегося до пандемии. Обнадеживает тот факт, что правительство приняло меры по поддержке широкого спектра внутренних секторов, что, как ожидается, со временем укрепит доверие.
Снижение экологического налога на топливо и налога на добавленную стоимость на некоторые товары и услуги продлится до конца 2024 года, а вступивший в силу в августе пересмотренный Закон о земле будет способствовать улучшению перспектив недвижимости.
Банк выразил уверенность в том, что потенциальные риски роста могут компенсировать временные экономические трудности, вызванные тайфуном «Яги».
Что касается инфляции, то банк заявил, что во второй половине этого года динамика цен станет более благоприятной, так как неблагоприятные базовые эффекты, связанные с энергоносителями, ослабнут. Ожидаемый цикл смягчения ФРС также поможет ослабить давление на обменный курс.
«Принимая во внимание все эти факторы, мы сохраняем наш прогноз инфляции на уровне 3,6% в 2024 году, что значительно ниже целевого уровня Государственного банка Вьетнама в 4,5%. На 2025 год мы сохраняем наш прогноз инфляции на уровне 3,0%», - говорится в отчете.
Недавно Азиатский банк развития (АБР) сохранил позитивный экономический прогноз для Вьетнама, предсказав рост ВВП страны на уровне 6% в 2024 году и 6,2% в следующем году.
Между тем, сингапурский банк United Overseas Bank (UOB) пересмотрел прогноз экономического роста страны в сторону снижения до 5,9% в 2024 году с прежних 6,0% из-за влияния тайфуна «Яги».