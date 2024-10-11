HSBC повышает прогноз роста экономики Вьетнама на 2024 год до 7%

После сложных 2023 года и первого квартала Вьетнам снова стал звездой роста АСЕАН, говорится в обновленной версии доклада банка, опубликованном 11 октября.



Рост экономики в третьем квартале составил 7,4% в годовом исчислении, превысив ожидания HSBC и консенсус-прогноза в 6,2% и 6,1% соответственно, говорится в докладе.

По данным HSBC, рост производства составил 11,4% в годовом исчислении. Это подтверждается хорошими данными по торговле: в третьем квартале экспорт вырос на 15,3% в годовом исчислении.

Банк отметил, что восстановление торговли, которое первоначально было сосредоточено вокруг электроники, демонстрирует признаки расширения: экспорт текстиля и обуви вырос на 16,7% в годовом исчислении.

По мнению экспертов HSBC, несмотря на то, что тайфун Яги, вероятно, сыграл свою роль в снижении темпов роста экспорта в сентябре, ожидается, что это влияние будет кратковременным.

Действительно, индекс PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре резко сократился, что свидетельствует об ухудшении ситуации по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку предприятия оценили ущерб, нанесенный производству.

Несмотря на признаки нестабильности в мировой торговле, ключевые показатели, такие как промышленное производство и импорт, продолжали показывать двузначный рост в годовом исчислении, что поддерживает мнение о том, что производственный сектор останется устойчивым.

Напротив, рост в секторе сельского, лесного и рыбного хозяйства замедлился, что стало отражением более сильного воздействия тайфуна «Яги» на этот сектор. Оживление в секторе услуг, ориентированных на внутренний рынок, продолжало оставаться относительно слабым, а влияние оживления внешнего сектора было не столь заметным. Рост розничных продаж не подает признаков ускорения, а ежемесячное прибытие международных туристов замедлилось на фоне растущей региональной конкуренции за привлечение путешественников.

Тем не менее, появились обнадеживающие признаки, такие как финансовые услуги и недвижимость, продемонстрировавшие ускорение в третьем квартале. Пересмотренный закон о земле, вступивший в силу в августе, будет способствовать улучшению настроений в секторе недвижимости, а продолжающиеся правительственные меры, такие как снижение налогов, должны со временем поддержать сектор розничной торговли, считают в банке.

Что касается ПИИ, то Вьетнам продолжает привлекать иностранные инвестиции, поскольку фундаментальные перспективы остаются позитивными. Хотя рост новых зарегистрированных ПИИ в 3 квартале 2024 года замедлился, в секторах, не относящихся к обрабатывающей промышленности, таких как недвижимость и энергетика, наблюдался рост инвестиций.

По мнению HSBC, потоки капитала в обрабатывающую промышленность, вероятно, останутся устойчивыми в будущем, поскольку визит генерального секретаря партии, президента То Лама в США привлек интерес различных компаний, таких как Meta.

Он также отметил, что продолжающиеся усилия по углублению связей с международными партнерами будут способствовать дальнейшему притоку инвестиций. Недавно Вьетнам повысил уровень отношений с Францией до всеобъемлющего стратегического партнерства. В последние месяцы инфляция заметно снизилась благодаря базовому эффекту и благоприятной динамике цен на сырьевые товары и колебаниям обменного курса. Учитывая падение мировых цен на энергоносители и разворот цикла мировой денежно-кредитной политики, ожидается, что инфляция останется ниже целевого уровня Государственного банка Вьетнама в 4,5%.

HSBC сохраняет прогноз роста ВВП на 2025 год на прежнем уровне - 6,5%. В условиях неравномерного восстановления экономики эксперты банка ожидают, что Государственный банк Вьетнама сохранит аккомодационную позицию и процентную ставку на уровне 4,5 % до конца 2025 года.