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HSBC повышает прогноз роста Вьетнама до 8,1% в этом году, но снижает его в следующем году

HSBC повысил прогноз роста Вьетнама с 7,6% до 8,1% в этом году, но снизил прогноз на следующий год с 6% до 5,8%. HSBC повысил прогноз роста Вьетнама с 7,6% до 8,1% в этом году, но снизил прогноз на следующий год с 6% до 5,8%.

По словам банка, рост в этом году по-прежнему выигрывает от преимуществ повторного открытия Вьетнама после пандемии, но проблемы окажут более сильное влияние на страну в следующем году, особенно когда последствия повторного открытия исчезают, а влияние высокой инфляции становится более очевидным.

По мнению экспертов HSBC, несмотря на влияние глобального экономического спада, Вьетнам по-прежнему может опережать страны АСЕАН по темпам роста.

По данным HSBC, Вьетнам быстро восстановился в 2022 году, что повышает вероятность того, что он останется одной из стран с выдающимся ростом в Азии.

Однако после годового роста более чем на 17% в первые три квартала этого года рост экспорта страны замедлился в октябре и резко сократился в ноябре по сравнению с аналогичными периодами последних 2 лет.

Снижение экспорта наблюдалось в таких областях, как электроника, одежда, обувь, деревянная мебель и машины.

В частности, экономический спад в США усугубляет ситуацию, поскольку США являются крупнейшим рынком для многих вьетнамских экспортных товаров.

Между тем, позитивным признаком экономических перспектив Вьетнама является восстановление рынка труда, поскольку уровень безработицы в третьем квартале этого года снизился до 2,3%.

Этот показатель, возможно, продолжает снижаться, поскольку ожидается, что количество рабочих мест, связанных с туризмом, увеличится, поскольку иностранные посетители возвращаются, хотя иностранные прибытия во Вьетнам в этом году пока не достигают 20% от уровня 2019 года.

Что касается разработки политики, эксперты HSBC считают, что у Вьетнама недостаточно финансовых возможностей для принятия мер по смягчению последствий высоких цен на энергоносители. С апреля власти Вьетнама снизили несколько налогов, в том числе топливный и экологический.

С другой стороны, эксперты HSBC также заявили, что Вьетнам стал свидетелем более сильного инфляционного давления.

Страна также может столкнуться с нехваткой энергии внутри страны, что приведет к росту инфляции.

Хотя HSBC недавно немного понизил свой прогноз инфляции для Вьетнама в 2022 году с 3,4% до 3,2%, он также повысил прогноз инфляции на 2023 год до 4% вместо ранее прогнозируемых 3,7%. Это означает, что SBV, вероятно, продолжит ужесточение монетарной политики.

ВИА/ИЖВ

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