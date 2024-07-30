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HSBC повысил прогноз роста ВВП Вьетнама до 6,5%
Об этом сообщил отдел глобальных исследований банка в своем недавнем отчете «Краткий обзор Вьетнама». Юн Лю, экономист по странам АСЕАН из HSBC Global Research, отметил, что ВВП Вьетнама вырос на 6,9% во втором квартале в годовом исчислении, что является почти самым высоким показателем за два года и значительно превышает ожидания HSBC в 6%. Небольшой рост в первом квартале привел к тому, что в первом полугодии рост составил 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Анализ HSBC показал, что наибольшее удивление вызвал сектор обрабатывающей промышленности, который вырос на 10% в годовом исчислении. Это нашло отражение в сильном росте экспорта во втором квартале, который достиг 15% в годовом исчислении. Хотя восстановление экономики происходило в основном за счет сектора электроники, другие отрасли также начали демонстрировать признаки оживления. Кроме того, заметно улучшились деловые настроения среди производителей. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) за июнь вырос до 54,7, что является самым высоким показателем за последние два года. Перспективы долгосрочных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) остаются радужными. Несмотря на падение с пика 2017 года, новые ПИИ продолжают поступать во Вьетнам, причем не только из Китая и Республики Корея, но и из стран АСЕАН, особенно из Сингапура.
Помимо торговли, положительная динамика сохраняется и в сфере услуг, связанных с туризмом. Только за первое полугодие Вьетнам посетило более 8,8 млн человек, что превысило общий показатель 2019 года. Однако по состоянию на середину 2024 года рост доходов от розничной торговли еще не полностью восстановился до уровня, предшествовавшего пандемии.
Правительство Вьетнама продолжает проводить политику поддержки внутренней экономики: недавно Национальное собрание согласилось продлить срок снижения НДС с 10 до 8% до конца этого года и уменьшить некоторые пошлины для отдельных отраслей. Ожидается, что эти меры окажут поддержку экономике в предстоящий период.
По мнению Юнь Лю, пересмотренный в сторону повышения прогноз роста ВВП HSBC до 6,5% предполагает, что в 2024 году Вьетнам может стать самой быстрорастущей экономикой АСЕАН - место, которое он временно уступил Малайзии и Филиппинам в 2022 и 2023 годах.