HSBC: инфляция во Вьетнаме будет ниже 4%

В майском отчете «Вьетнам с первого взгляда» HSBC Vietnam заявил, что инфляционное давление во Вьетнаме остается низким в регионе АСЕАН.

По данным HSBC, в апреле общая инфляция выросла всего на 0,2% в месячном исчислении, что привело к скромному увеличению на 2,6% в годовом исчислении, что все еще соответствует ожиданиям рынка. Основной причиной этого являются низкие транспортные расходы, отчасти благодаря падению мировых цен на нефть за месяц и снижению налога на охрану окружающей среды Вьетнама.

В отчете также говорится, что Вьетнам выигрывает от стратегии открытия границ после эпидемии. После официального открытия границы 15 марта Вьетнам принял более 100.000 иностранных туристов в апреле, что в три раза больше, чем в марте.

Что касается внутреннего туризма, то с начала апреля потребности людей в поездках превысили допандемический уровень, что способствовало восстановлению розничной торговли, которая в апреле выросла на 5,8%.

Продажи товаров увеличились на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы на услуги и сегменты, связанные с поездками, также выросли на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, что свидетельствует о хорошем начале восстановления в секторе услуг.



