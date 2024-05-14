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HSBC: Вьетнам становится самой быстрорастущей цифровой экономикой в АСЕАН
Эксперты HSBC подчеркнули, что Вьетнам стал ведущим рынком цифровой индустрии как для местных, так и для международных игроков, поскольку рост его цифровой экономики продолжает впечатлять. В прошлом году ее доля в ВВП страны достигла 16,5%, а более 1500 вьетнамских предприятий, работающих в сфере цифровых технологий, получают доходы от зарубежных рынков, что более чем на 7% больше, чем в 2022 году.
В ходе недавнего опроса 60% компаний, работающих во Вьетнаме, ответили, что планируют инвестировать в технологии и цифровизацию существующего бизнеса, уделяя особое внимание цифровым платежам, электронной коммерции и искусственному интеллекту. Эти компании считают, что внедрение и совершенствование цифровых услуг поможет им удовлетворить ожидания клиентов в отношении удобства цифровых услуг и повысить эффективность.
В этом контексте капитал становится источником жизненной силы для инновационных компаний. На этом фоне HSBC расширил свои предложения для компаний цифровой экономики, запустив специальный Фонд роста АСЕАН объемом 1 млрд долларов США, который может помочь финансировать компании-платформы с доказанной историей генерирования устойчивых денежных потоков, даже если они не соответствуют традиционным критериям финансирования.
Аманда отметила, что «прибыльность не всегда отражает потенциал компании на ранних стадиях, поэтому мы рассматриваем потенциальный рост в долгосрочной перспективе, оценивая компании на основе ключевых операционных показателей, планов роста и стратегии привлечения клиентов».
Согласно статье, Юго-Восточная Азия остается домом для самой быстрорастущей цифровой экономики в мире, поскольку цифровая экономика региона выросла на 12% в прошлом году и, как ожидается, будет расти на 16% в год до 2030 года, достигнув к этому году стоимости почти в 1 триллион долларов США.
Этот потенциал отчасти обусловлен растущим населением АСЕАН, насчитывающим 700 миллионов человек, среди которых много молодых, образованных и технически подкованных людей, а также растущего среднего класса потребителей.
Согласно недавнему опросу HSBC, проведенному среди компаний, работающих в АСЕАН, 74% из них намерены увеличить свои инвестиции в регион в 2024 году.
Ускорению процесса цифровизации в регионе способствуют правительственные программы, реализуемые в Сингапуре, Индонезии, Вьетнаме, Таиланде, Филиппинах и Малайзии.
В начале марта на саммите АСЕАН-Австралия в Мельбурне был представлен новый правительственный фонд объемом 1,3 миллиарда долларов США, предоставляющий кредиты, гарантии, акционерный капитал и страхование для проектов, которые будут способствовать развитию коридора АСЕАН-Австралия.
Все эти факторы создают фантастические возможности для компаний, работающих в сфере цифровой экономики. Особенно яркие перспективы открываются для электронной коммерции, цифровых финансовых услуг, технологий здравоохранения, «зеленых» технологий, экосистемы чистой мобильности и искусственного интеллекта.
По мере развития цифровой экономики АСЕАН трансграничная электронная коммерция также создает возможности роста для компаний новой и традиционной экономики. Упрощение процесса оплаты через цифровые платформы компании может стать важным фактором роста доходов в ближайшие годы.
Несмотря на то что последние два года были сложными для многих компаний, работающих в сфере цифровой экономики и стремящихся привлечь капитал, в 2024 году есть основания для более оптимистичного прогноза. Прогрессивные подходы к финансированию и сильные фундаментальные показатели региона будут способствовать росту амбиций компаний в АСЕАН. И Вьетнам, как один из членов блока, определенно выиграет от этого, считают эксперты.