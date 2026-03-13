Honda Vietnam фиксирует снижение продаж мотоциклов и автомобилей

Автомобильная сборочная линия завода Honda Phuc Yen в провинции Футхо. (Фото: ВИА)

В сегменте мотоциклов Honda Vietnam в феврале реализовала в розницу 156 779 единиц, что на 19,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Совокупный объем продаж с начала финансового года компании, продолжающегося с апреля 2025 года по март 2026 года, достиг 2 020 888 мотоциклов, что означает незначительное снижение на 1,8% по сравнению с предыдущим финансовым годом.

Этот результат отражает относительно стабильный спрос на внутреннем рынке мотоциклов, несмотря на влияние экономических факторов и изменение потребительских тенденций, особенно с учетом продолжительных новогодних каникул по случаю праздника Тэт в рассматриваемый период.

Помимо продаж на внутреннем рынке, в феврале Honda Vietnam экспортировала на многие рынки 19 968 полностью собранных мотоциклов.

Экспортная деятельность является частью стратегии автопроизводителя по расширению рынков сбыта и наращиванию производственных мощностей во Вьетнаме. Экспорт не только способствует росту выручки Honda Vietnam, но и укрепляет позиции Вьетнама в глобальной производственной и поставочной цепочке мотоциклов Honda.

В то же время Honda Vietnam сообщила, что в феврале объем розничных продаж автомобилей составил 1 052 единицы, что на 41,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это снижение отражает общую тенденцию первых месяцев года, когда спрос на автомобили обычно замедляется после пикового сезона покупок в преддверии Тэта.

Несмотря на месячное снижение, совокупный объем продаж автомобилей с начала финансового года достиг 26 399 единиц, увеличившись на 2,4% в годовом исчислении. Этот показатель свидетельствует о том, что автомобильный рынок Вьетнама в целом сохраняет определенный рост, несмотря на колебания экономической конъюнктуры и изменения в потребительском поведении.