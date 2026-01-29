Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Hовый этап развития Вьетнама глазами камбоджийских СМИ

28 января камбоджийские средства массовой информации опубликовали ряд материалов, посвящённых итогам XIV Всевьетнамского партийного съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), подчеркнув, что его успех ознаменовал новый этап развития соседней страны и подтвердил уверенное вступление Вьетнама в новую эпоху с духом стратегической самостоятельности и твёрдым движением по социалистическому пути.
Информационный портал DAP News (Камбоджа) 28 января 2026 года опубликовал статью под заголовком «Вьетнам уверенно вступает в новый этап развития» (скриншот). Фото: ВИА

В статье под заголовком «Вьетнам уверенно следует по пути социализма» газета Kampuchea Thmey Daily отметила, что XIV съезд КПВ завершился большим успехом и прошёл под девизом «Солидарность – Демократия – Дисциплина – Прорыв – Развитие», отражающим дух стратегической самостоятельности, самодостаточности и уверенности, с которым Вьетнам вступает в новую эпоху -эпоху мирной, независимой, демократической, сильной, процветающей, цивилизованной и счастливой страны, строящей социализм.

Издание процитировало выступление Генерального секретаря КПВ То Лама на XIV съезде, в котором он подчеркнул, что Центральный комитет КПВ XIV созыва будет действовать в духе высочайшего личного примера, единства слов и дел, доведения каждого решения до конечного результата, быстрого, точного и качественного выполнения поставленных задач во имя народа на основе эффективного руководства и организации исполнения. Эффективность служения народу, по его словам, является мерилом руководящей способности, авторитета и чести каждого члена Центрального комитета КПВ XIV созыва.

По данным статьи, XIV съезд КПВ также привлёк особое внимание многих политических партий, организаций, международных друзей, а также дипломатических миссий и международных организаций во Вьетнаме. Поздравительные письма, телеграммы и послания содержали позитивные и всесторонние оценки руководящей роли КПВ и стратегических ориентиров развития страны на новом этапе, подтверждая растущий авторитет, вклад и всё более активную и эффективную роль Вьетнама на международной арене.

Газета Kampuchea Thmey Daily также привела поздравительное письмо Короля Камбоджи Нородома Сиамони, направленное Генеральному секретарю То Ламу, в котором Король выразил твёрдую уверенность в том, что под его мудрым руководством Вьетнам добьётся значительных и всесторонних успехов, продолжит играть важную роль в регионе и мире. Король Нородом Сиамони выразил надежду на дальнейшее развитие вьетнамско-камбоджийских отношений во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития двух стран.

В публикации на ту же тему информационный портал Deum Ampil News (DAP News) сообщил, что председатель Народной партии Камбоджи Самдеч Течо Хун Сен направил тёплое поздравительное письмо Генеральному секретарю То Ламу. В письме Самдеч Течо Хун Сен подчеркнул, что продолжение избрания То Лама Генеральным секретарём Центрального комитета КПВ XIV созыва отражает высокое доверие и твёрдую поддержку со стороны КПВ и вьетнамского народа его лидерских качеств и мудрого руководства в определении курса развития страны, обеспечении долгосрочного мира, стабильности, процветания и поступательного развития, а также в повышении роли и позиций Вьетнама в регионе и на международной арене.

Говоря о двусторонних отношениях между двумя соседними государствами, председатель Народной партии Камбоджи выразил уверенность в том, что при совместных усилиях дружественные отношения между партиями и правительствами двух стран будут и далее углубляться и расширяться в соответствии с принципом «добрососедство, традиционная дружба, всестороннее сотрудничество и долгосрочная устойчивость».

По сообщению DAP News, XIV съезд КПВ является не только важной политической вехой, но и переломным моментом в мышлении о развитии, создающим прочную теоретическую и практическую основу для уверенного вступления Вьетнама в новый этап развития -этап трансформации модели экономического роста, устойчивого развития, углублённой интеграции и укрепления национальных позиций на международной арене.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь То Лам принял участие в церемонии начала строительства начальной и средней школы-интерната Чыонгха, Каобанг

Генеральный секретарь То Лам принял участие в церемонии начала строительства начальной и средней школы-интерната Чыонгха, Каобанг

Во второй половине дня 28 января Генеральный секретарь То Лам принял участие в церемонии начала строительства комплекса начальной и средней школы-интерната Чыонгха (община Чыонгха, провинция Каобанг).
ПОДРОБНЕЕ

Top