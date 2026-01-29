Hовый этап развития Вьетнама глазами камбоджийских СМИ

Информационный портал DAP News (Камбоджа) 28 января 2026 года опубликовал статью под заголовком «Вьетнам уверенно вступает в новый этап развития» (скриншот). Фото: ВИА

В статье под заголовком «Вьетнам уверенно следует по пути социализма» газета Kampuchea Thmey Daily отметила, что XIV съезд КПВ завершился большим успехом и прошёл под девизом «Солидарность – Демократия – Дисциплина – Прорыв – Развитие», отражающим дух стратегической самостоятельности, самодостаточности и уверенности, с которым Вьетнам вступает в новую эпоху -эпоху мирной, независимой, демократической, сильной, процветающей, цивилизованной и счастливой страны, строящей социализм.



Издание процитировало выступление Генерального секретаря КПВ То Лама на XIV съезде, в котором он подчеркнул, что Центральный комитет КПВ XIV созыва будет действовать в духе высочайшего личного примера, единства слов и дел, доведения каждого решения до конечного результата, быстрого, точного и качественного выполнения поставленных задач во имя народа на основе эффективного руководства и организации исполнения. Эффективность служения народу, по его словам, является мерилом руководящей способности, авторитета и чести каждого члена Центрального комитета КПВ XIV созыва.



По данным статьи, XIV съезд КПВ также привлёк особое внимание многих политических партий, организаций, международных друзей, а также дипломатических миссий и международных организаций во Вьетнаме. Поздравительные письма, телеграммы и послания содержали позитивные и всесторонние оценки руководящей роли КПВ и стратегических ориентиров развития страны на новом этапе, подтверждая растущий авторитет, вклад и всё более активную и эффективную роль Вьетнама на международной арене.



Газета Kampuchea Thmey Daily также привела поздравительное письмо Короля Камбоджи Нородома Сиамони, направленное Генеральному секретарю То Ламу, в котором Король выразил твёрдую уверенность в том, что под его мудрым руководством Вьетнам добьётся значительных и всесторонних успехов, продолжит играть важную роль в регионе и мире. Король Нородом Сиамони выразил надежду на дальнейшее развитие вьетнамско-камбоджийских отношений во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития двух стран.



В публикации на ту же тему информационный портал Deum Ampil News (DAP News) сообщил, что председатель Народной партии Камбоджи Самдеч Течо Хун Сен направил тёплое поздравительное письмо Генеральному секретарю То Ламу. В письме Самдеч Течо Хун Сен подчеркнул, что продолжение избрания То Лама Генеральным секретарём Центрального комитета КПВ XIV созыва отражает высокое доверие и твёрдую поддержку со стороны КПВ и вьетнамского народа его лидерских качеств и мудрого руководства в определении курса развития страны, обеспечении долгосрочного мира, стабильности, процветания и поступательного развития, а также в повышении роли и позиций Вьетнама в регионе и на международной арене.



Говоря о двусторонних отношениях между двумя соседними государствами, председатель Народной партии Камбоджи выразил уверенность в том, что при совместных усилиях дружественные отношения между партиями и правительствами двух стран будут и далее углубляться и расширяться в соответствии с принципом «добрососедство, традиционная дружба, всестороннее сотрудничество и долгосрочная устойчивость».



По сообщению DAP News, XIV съезд КПВ является не только важной политической вехой, но и переломным моментом в мышлении о развитии, создающим прочную теоретическую и практическую основу для уверенного вступления Вьетнама в новый этап развития -этап трансформации модели экономического роста, устойчивого развития, углублённой интеграции и укрепления национальных позиций на международной арене.