GSW 2022 — хорошая возможность для Вьетнама содействовать расширению прав и возможностей женщин после пандемии

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Вице-президент Во Тхи Ань Суан возглавит делегацию Вьетнама для участия в предстоящем Глобальном саммите женщин 2022 года (GSW 2022) в Бангкоке, Таиланд, на тему «Женщины: создание возможностей в новой реальности».

Согласно послу Вьетнама в Таиланде Фан Чи Тханю, это будет хорошая возможность для Вьетнама выдвинуть больше идей и инициатив для расширения прав, а также возможностей женщин во Вьетнаме и во всем мире в процессе восстановления до пандемии и для реализации Целей устойчивого развития ООН (ЦУР).

Мир добился больших успехов в продвижении гендерного равенства, сказал Тхань корреспондентам ВИА, и эти усилия столкнулись с множеством факторов, в частности с нынешними последствиями пандемии COVID-19.

По его словам, Вьетнам также сталкивается с различными вызовами, в том числе с гендерным дисбалансом при рождении, гендерным разрывом в доходах и уровне жизни, а также с тем, как обеспечить благосостояние женщин из числа этнических меньшинств.

Он отметил, что Вьетнам был активным участником GSW с участием на высоком уровне, что отражает его решимость и далее продвигать гендерное равенство во всем мире за счет усиления лидерства и участия женщин; прекращения насилия в отношении женщин; расширения экономических прав и возможностей женщин; и ускорения реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, особенно в отношении поддержки уязвимых групп женщин – женщин из общин этнических меньшинств, женщин с ограниченными возможностями, беженцев и женщин-мигрантов.

В прошлом году вице-президент Во Тхи Ань Суан также возглавила вьетнамскую делегацию для участия в GSW 2021 в Лиссабоне, где Вьетнам был удостоен награды за лидерство страны в знак признания его усилий и достижений в продвижении гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин за последние два десятилетия.

В 2008 году Вьетнам провел в Ханое GSW на тему «Женщины и Азия: движущая сила мировой экономики», сказал он, подчеркнув, что Вьетнам придает большое значение обеспечению гендерного равенства и улучшению положения женщин. Страна является одной из самых быстрых в сокращении гендерного разрыва за последние 20 лет и, как ожидается, станет одной из первых, кто выполнит SGD по гендерному равенству.

Далее вьетнамский дипломат отметил, что пандемия COVID-19 стала тревожным звонком для стран и международного сообщества, чтобы они вместе предприняли решительные действия, чтобы не только держать болезнь под контролем и поддерживать социальную стабильность, но также выздоравливать и развиваться в условиях устойчивого развития инклюзивным и инновационным способом.

Он назвал женщин не только игроками, но и лидерами, которые определяют глобальные тенденции развития.

По словам посла Тханя, на GSW 2021 вице-президент Во Тхи Ань Суан призвала международное сообщество и далее продвигать роль, полное и равноправное участие женщин в предотвращении конфликтов и решении нетрадиционных проблем безопасности. В постпандемический период восстановления женщины должны быть обеспечены благоприятными условиями для доступа к ресурсам и знаниям для применения науки и технологий, а также должны быть оснащены необходимыми навыками для начала бизнеса и развития цифровой экономики.

GSW был основан в 1990 году. Он регулярно принимает около 1.000 женщин-политиков и руководителей бизнеса из более чем 70 стран и территорий. В этом году мероприятие пройдет в Бангкоке с 23 по 25 июня.

Вице-президент Во Тхи Ань Суан также воспользуется случаем, чтобы провести двусторонние встречи с лидерами Таиланда и встретиться там с вьетнамской общиной.



