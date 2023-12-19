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Google Doodle отмечает всемирное природное наследие залива Халонг

17 декабря на домашней странице вьетнамского технологического гиганта Google появилось изображение залива Халонг, приуроченное к 29-й годовщине признания залива объектом Всемирного наследия Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
  Google Doodle отмечает всемирное природное наследие залива Халонг. Фото: ВИA  
Залив Халонг в северо-восточной провинции Куангнинь дважды признавался ЮНЕСКО объектом Всемирного природного наследия в 1994 и 2000 годах.

16 сентября 2023 года залив Халонг - архипелаг Катба (город Хайфон) признаны Всемирным природным наследием ЮНЕСКО.

Благодаря своей живописной красоте залив Халонг ежегодно привлекает миллионы местных и иностранных посетителей.

Согласно Google Doodle, это чудо природы расположено в Тонкинском заливе в провинции Куангнинь и, как полагают, образовалось примерно 3 миллиона лет назад. Сегодня залив Халонг состоит примерно из 2000 островов.

«Его известняковые колонны и изумрудно-зеленые воды ежегодно привлекают миллионы посетителей, что делает его одним из национальных сокровищ Вьетнама», - говорится в описании Google Doodle.

Это говорит о впечатлениях, которые нельзя пропустить при посещении залива Халонг, например, поход в пещеру Шынгшот, самую большую пещеру в заливе, или морские приключения, такие как рыбалка, снорклинг и каякинг.

Залив Халонг также является важным местом для ученых, поскольку он помог им изучить и понять движение геологических плит и историю изменения климата Земли на протяжении многих лет.

11 ноября 2011 года залив Халонг был признан New7Wonders. Другие шесть новых чудес природы включают в себя тропические леса Амазонки в Бразилии, остров Чеджудо в Республике Корея, водопады Игуасу в Аргентине и Бразилии, национальный парк подземной реки Пуэрто-Принсеса на Филиппинах, остров Комодо (национальный парк) в Индонезии и Столовую гору (национальный парк) в Южной Африке.

ВИА/ИЖВ

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