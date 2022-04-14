Google создал дудл в честь вьетнамской пещеры Шондоонг

Google Doodle 14 апреля чествует пещеру Шондоонг. (Фото: Google)

Гигантская пещера Шондоонг, спрятанная в лесу национального парка Фонгня-Кебанг, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, является «уникальным природным объектом на Земле», говорится в дудле Google.

Google выпустил Doodle 14 апреля 2022 года в честь открытия пещеры Шондоонг в этот день в 2009 году.

Профессиональные геологи считают, что пещера Шондоонг образовалась примерно от 2 до 5 млн. лет назад. Местный фермер Хо Кхань случайно нашел вход в пещеру Шондоонг в 1990 г. Однако только в 2009 г. эксперты Говард и Деб Лимберты из Британской ассоциации исследования пещер провели первое официальное исследование и пришли к выводу, что пещера Шондоонг является самой большой пещерой на планете.

Внутренние пространства Шондоонга достаточно огромны, чтобы вместить в себя целое 40-этажное здание. Ученые обнаружили в пещере уникальные геологические образования, такие как самый высокий в мире сталактит...

Огромные воронки, расположенные в глубине пещеры, способствуют проникновение солнечного света и дождя, которые «питают» 2 первичные лесные экосистемы, в которых обитают летучие лисицы, единственные в мире виды обезьян, живущие под землей, и белые безглазые рыбы.

В 2019 году трое британских дайверов доказали, что еще многое предстоит открыть, обнаружив подводный туннель, соединяющий Шондоонг с другой пещерой.

Компания Google, представляя дудл в честь Шондоонга, пришла к выводу, что это настоящее чудо природы.

Дудл Google, посвященный Шондоонгу 14 апреля, доступен пользователям Google во Вьетнаме, Таиланде и некоторых странах Европы и Америки, таких как Великобритания, Швеция, Греция, Румыния, Мексика, Чили, Аргентина...



