Google помогает Вьетнаму в цифровой трансформации

Программы Google Career Certificates и Google for Startups: Startup Academy официально дебютировали 15 июля во Вьетнамском национальном инновационном центре (NIC) при Министерстве планирования и инвестиций.

В результате сотрудничества между NIC и Google они стремятся оказать необходимую поддержку цифровой трансформации Вьетнама для достижения его цели социально-экономического развития на период 2021–2030 гг.

Выступая на дебюте, заместитель министра планирования и инвестиций Чан Куок Фыонг выразил уверенность в том, что цели, поставленные перед программами, будут реализованы, помогая стартапам разрабатывать технологические решения, создавая позитивные изменения и распространяя инновационный дух во Вьетнаме.

Стефани Дэвис, вице-президент Google Asia Pacific, подтвердила, что программы направлены на открытие возможностей для большего числа людей за счет облегчения доступа к цифровым возможностям трудоустройства и поддержки вьетнамских предпринимателей в развитии их бизнеса.

Сертификаты Google Career Certificates запущены на Coursera, платформе, предлагающей онлайн-курсы, ориентированные на учащихся без опыта или определенных знаний. Он состоит из пяти интенсивных курсов по ИТ-поддержке; руководитель проекта; аналитика данных; дизайн пользовательского опыта; и цифровой маркетинг и электронная коммерция.

В настоящее время Google сотрудничает с NIC, чтобы предложить 20.000 стипендий студентам из более чем 40 университетов и профессиональных школ Вьетнама.

Между тем, в рамках Google Startups: Startup Academy Vietnam 50 компаний-участников имеют возможность получить доступ к углубленному обучению и встретиться с лидерами местных и региональных экосистем.