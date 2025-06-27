НОВОСТИ
Google и министерство общественной безопасности объединяют усилия в кампании по борьбе с мошенничеством
В условиях все более оцифрованного мира вьетнамские интернет-пользователи сталкиваются с растущим числом онлайн-угроз.
Согласно статистике Министерства общественной безопасности, в 2024 году было выявлено более 6 000 случаев киберпреступлений, а общий ущерб превысил 12 триллионов донгов (459 миллионов долларов США).
Недавний отчет также показал, что 70 % населения ежемесячно сталкиваются хотя бы с одним мошенническим звонком или сообщением. Эти цифры подчеркивают настоятельную необходимость широкого распространения знаний и практических навыков кибербезопасности среди населения.
По данным отдела кибербезопасности, семь наиболее распространенных видов мошенничества - это мошенничество с выдачей себя за образовательные учреждения, мошенничество с возвратом замороженных средств, мошенничество с оплатой услуг, мошенничество с онлайн-покупками и путешествиями, мошенничество с выдачей себя за представителя власти, мошенничество с романтическими отношениями с целью получения финансовой выгоды и мошенничество с инвестициями на подставных платформах.
Управляющий директор Google Vietnam Марк Ву (Marc Woo) сказал, что безопасный и надежный интернет - это основа, на которой строится динамичная цифровая экономика Вьетнама.
«Google осознает растущую угрозу мошенничества в Интернете, и мы стремимся использовать наши технологии для борьбы с этой важной проблемой», - добавил он.
"Мы на собственном опыте убедились, как эти мошенничества подрывают доверие и причиняют значительные неудобства. Это всеобъемлющее партнерство с Министерством общественной безопасности является свидетельством нашей глубокой приверженности созданию более безопасной цифровой среды для всех граждан Вьетнама", - сказал он.
В рамках этой кампании более 200 создателей YouTube подписались на роль ключевых усилителей с их огромным охватом и подлинными голосами, интегрируя важные сообщения о борьбе с мошенничеством и личные истории в интерактивные игры и увлекательный контент, чтобы поделиться ими с миллионами своих подписчиков.
Кроме того, кампания включает в себя серию из восьми образовательных и мощных одноминутных видеороликов. В этих видеороликах, снятых экспертами Google и Департамента по предотвращению и борьбе с киберпреступностью и высокотехнологичными преступлениями, рассказывается о семи наиболее распространенных видах мошенничества и предлагаются точные средства их предотвращения.
Подполковник Нгуен Ба Шон, заместитель директора Департамента кибербезопасности и борьбы с высокотехнологичными преступлениями, сказал: "Мы считаем, что просвещение населения, особенно повышение осведомленности граждан, является ключевым элементом в борьбе с мошенничеством в Интернете.
Он добавил: "Эффективная реализация этих усилий требует коллективных усилий всего общества для создания безопасной и здоровой онлайн-среды. В частности, необходимо участие и координация международных компаний с большой базой пользователей во Вьетнаме".
"Мы высоко ценим инициативу, дух сотрудничества и тщательную подготовку, продемонстрированную всеми подразделениями, а также активное участие Google и создателей контента".
«Эта кампания отражает инициативу, решимость и ответственное сотрудничество соответствующих органов власти, бизнеса и общественных организаций в деле защиты граждан в киберпространстве и создания безопасной и надежной цифровой среды», - добавил Нгуен Ба Шон.