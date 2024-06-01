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Gavi продолжит поддержку расширенной программы иммунизации во Вьетнаме

Заместитель министра здравоохранения Нгуен Тхи Лиен Хыонг встретилась с руководителем программы Gavi Аурелией Нгуен, чтобы обсудить текущую и будущую поддержку Вьетнама в рамках стратегии Альянса по вакцинам по оказанию помощи странам со средним уровнем дохода в период 2021-2025 и 2026-2030 годов.

 

Встреча состоялась в кулуарах 77-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. В ней также принял участие посол Май Фан Зунг, постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций, Всемирной торговой организации и других международных организациях в швейцарском городе.

Gavi объявила, что готова и дальше помогать Вьетнаму внедрять две новые вакцины - пневмококковую и ВПЧ.

Нгуен Тхи Лиен Хыонг высоко оценила вклад Gavi и Аурелии Нгуен в расширенную программу иммунизации (EPI) во Вьетнаме.

Она отметила, что Министерство здравоохранения вскоре завершит процедуры по получению поддержки Gavi в виде ротавирусной вакцины, которая будет использоваться вместе с вакциной местного производства «Ротавин» для иммунизации детей в возрасте до одного года в четвертом квартале 2024 года.
Заместитель министра добавила, что по ее поручению EPI Вьетнама работает над досье с предложением о помощи Gavi в развертывании пневмококковой вакцины для детей в возрасте до одного года и вакцины против рака шейки матки для 11-летних девочек. Предложение будет направлено в Gavi в сентябре этого года.

Она предложила, чтобы Gavi оказала помощь Вьетнаму в развертывании новых вакцин в рамках EPI в течение следующих трех лет.

Чиновник также призвала организацию продолжать помогать стране улучшать качество и уровень вакцинации в условиях воздействия пандемии COVID-19, чтобы обеспечить устойчивость и сохранить достижения в области вакцинации во Вьетнаме.

Помимо поддержки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и правительств других стран, Gavi оказывает значительную помощь в реализации EPI во Вьетнаме уже более 20 лет.

Она помогла стране в обеспечении безопасности иммунизации, внедрении вакцины против гепатита В для новорожденных, профилактике и борьбе с корью, и особенно во внедрении новых вакцин для ИПВ, таких как вакцины против пяти опасных инфекционных заболеваний, инъекционная вакцина против полиомиелита и ротавирусная вакцина, что значительно помогло изменить структуру детских заболеваний во Вьетнаме.

ИЖВ/ВИА

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