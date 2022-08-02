FPT Software, партнер NCS, откроет стратегический центр доставки во Вьетнаме

Церемония подписания сделки 1 августа. Источник: ictnews.vietnam.vn 1 августа FPT Software и NCS из Сингапура подписали соглашение о сотрудничестве по созданию стратегического центра доставки во Вьетнаме.

Партнерство между FPT Software, дочерней компанией FPT Group, и NCS, членом Singtel Group — ведущего поставщика технологических услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе, направлено на то, чтобы помочь обеим сторонам расширить свои глобальные сети доставки.

Ожидается, что к 2025 году в этом стратегическом центре доставки, третьем в своем роде NCS в Азии, будет работать более 3.000 человек.

Он будет предлагать индивидуальные инфраструктурные услуги, такие как безопасная операционная среда, индивидуальное обучение клиентов, а также доступ к расширенному пулу высококвалифицированных технических специалистов, управляемых с помощью собственных и проверенных интегрированных методов доставки NCS.

Центр также сосредоточится на развитии персонала, чтобы повысить способность NCS удовлетворять растущий спрос на цифровую трансформацию в регионе.

Чуонг Гиа Бинь, председатель FPT Group, сказал, что FPT взяла на себя обязательство сопровождать клиентов и сообщества к лучшему будущему, и партнерство с NCS укрепляет это обязательство.

Он добавил, что фирма надеется на сотрудничество с NCS, чтобы укрепить бизнес-операции клиентов и помочь им быстрее реализовать свои цели цифровой трансформации.