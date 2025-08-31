Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

FPT подписал контракт на 100 миллионов долларов с американским партнером для ускорения цифровой трансформации

Вьетнамский технологический гигант FPT Corporation подписал трехлетний контракт на сумму 100 миллионов долларов США с американским партнером для ускорения цифровой трансформации клиентов в Северной Америке, Европе и Японии.
  Придерживаясь стратегии “ИИ-прежде всего”, FPT увеличивает инвестиции в исследования и разработки в области искусственного интеллекта, используя свой пул глобальных экспертов и партнерские отношения с ведущими фирмами, такими как Microsoft и NVIDIA, для создания прорывных цифровых решений. Фото: FPT  
Эта сделка знаменует собой важную веху в глобальной стратегии FPT, подтверждая ее возможности и долгосрочную приверженность предоставлению гибких, эффективных и устойчивых ИТ-услуг международным клиентам.

В соответствии с соглашением, FPT будет поставлять комплексные решения для цифровой трансформации для ключевых секторов, таких как банковское дело, финансы, страхование и розничная торговля, с планами расширения на производство, здравоохранение, логистику и энергетику. Его услуги будут варьироваться от ИТ–консалтинга и облачной миграции до инфраструктуры и эксплуатации приложений - все это будет основано на искусственном интеллекте (ИИ) и анализе данных для максимальной производительности, экономической эффективности и масштабируемости.

В рамках своей стратегии “ИИ-прежде всего” компания FPT увеличивает инвестиции в исследования и разработки в области искусственного интеллекта, используя свой пул глобальных экспертов и партнерские отношения с ведущими фирмами, такими как Microsoft и NVIDIA, для создания прорывных цифровых решений.

Данг Чан Фыонг, старший исполнительный вице-председатель FPT Software и генеральный директор FPT Software Americas, сказал, что искусственный интеллект лежит в основе стратегии FPT, добавив, что они интегрируют искусственный интеллект в каждое решение, чтобы обеспечить более разумные результаты и помочь клиентам эффективно реализовывать крупномасштабные проекты цифровой трансформации.

За последние годы FPT заключила ряд крупных контрактов на сумму более 100 миллионов долларов на стратегических рынках, включая США, Сингапур и Германию. Примечательно, что в 2024 году группа подписала контракт на сумму 225 миллионов долларов с ведущей американской технологической корпорацией.

Большое внимание, уделяемое развитию талантов, также лежит в основе роста FPT. Группа последовательно инвестирует в создание высококвалифицированной рабочей силы для удовлетворения все более разнообразных потребностей клиентов по всему миру. Ее заводы по производству искусственного интеллекта во Вьетнаме и Японии, которые входят в число самых быстрых суперкомпьютерных систем в мире, служат ключевыми центрами для ускорения разработки и внедрения крупномасштабных решений в области искусственного интеллекта.

Совсем недавно FPT официально запустила FleziPT, свою собственную платформу искусственного интеллекта, предназначенную для предоставления предприятиям гибких, масштабируемых и комплексных инструментов цифровой трансформации. Эти инициативы подчеркивают долгосрочное видение FPT: объединение передовых технологий, искусственного интеллекта и человеческого опыта для сопровождения клиентов в их цифровом путешествии, обеспечивая превосходную скорость, точность и устойчивую ценность.

ИЖВ/ВИА

