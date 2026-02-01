FPT объявляет о запуске предприятия по тестированию и корпусированию полупроводников

Полупроводниковый чип FPT. (Фото: ВИА

Завод расположен в промышленном парке Йенфонг II-C в северной провинции Бакнинь. На первом этапе (2026–2027 годы) он займет площадь 1 600 кв. м и будет включать шесть функциональных линий тестирования (ATE tester & handler), а также одну зону, оснащённую несколькими системами испытаний на надёжность и специализированными системами тестирования на долговечность.

На втором этапе (2028–2030 годы) FPT планирует расширить предприятие примерно до 6 000 кв. м и инвестировать в дополнительные линии функционального тестирования, а также линии традиционного и передового корпусирования, увеличив мощности до миллиардов изделий в год.

FPT также усилит возможности тестирования высокопроизводительных чипов, используемых в Интернете вещей (IoT), автомобильных приложениях и периферийных SoC с искусственным интеллектом (системы на кристалле, интегрирующие искусственный интеллект на периферии).

Создание завода по передовому тестированию и корпусированию полупроводниковых чипов демонстрирует приверженность FPT реализации Резолюции № 57 о прорывных мерах в развитии науки и технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, а также Национальной стратегии развития полупроводниковой промышленности.

Ожидается, что предприятие предоставит студентам Вьетнама, обучающимся по полупроводниковым специальностям, возможности для практической подготовки и проведения экспериментов, способствуя повышению качества подготовки кадров для отрасли и поддерживая цель по обучению 50 000 специалистов в сфере полупроводников к 2030 году, включая как минимум 35 000 работников в области производства, корпусирования, тестирования и на других этапах полупроводниковой индустрии.

Выступая на церемонии, заместитель министра науки и технологий Буй Хоанг Фыонг отметил, что предприятие FPT позволит восполнить недостающее звено в полупроводниковой экосистеме Вьетнама.

В свою очередь председатель FPT Чыонг Зя Бинь подчеркнул, что одним из ключевых путей к процветанию страны является овладение чиповыми технологиями.

По его словам, вьетнамские специалисты по всему миру обладают значительным потенциалом в полупроводниковой сфере; однако наиболее критической задачей остаётся объединение этих сил для формирования собственной полупроводниковой экосистемы Вьетнама.

Благодаря созданию этого полупроводникового предприятия группа делает ещё один шаг к завершению формирования вьетнамской полупроводниковой экосистемы, тесно сотрудничая с Военно-промышленной и телекоммуникационной корпорацией (Viettel) и другими отечественными партнёрами, чтобы вывести продукты на базе вьетнамских чиповых технологий в повседневную жизнь.

В ходе мероприятия FPT подписала соглашения о сотрудничестве с Группой военной промышленности и телекоммуникаций (Viettel) и международными партнерами. Компания также объявила о направлении своих исследований и разработок в области передовых чипов AI SoC, направленных на всестороннее освоение экосистемы интеллектуальных устройств.