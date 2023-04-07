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Forbes назвал Ниньбинь одним из 23 лучших туристических направлений 2023 года

Представитель Департамента туризма провинции Ниньбинь сообщил, что недавно Ниньбинь был признан американским журналом Forbes одним из 23 лучших туристических направлений 2023 года.
  Лодки плывут в Тхунгнанг (Солнечная долина) - туристическая достопримечательность в Ниньбине. Фото: ВИА  
Представитель Департамента туризма провинции Ниньбинь сообщил, что недавно Ниньбинь был признан американским журналом Forbes одним из 23 лучших туристических направлений 2023 года.

«Ниньбинь был назван одним из самых недооцененных направлений в Азии, и его часто называют одной из самых красивых скрытых жемчужин на азиатском континенте», - отметила Катарина Мелло, отмеченнная наградами создательница контента Forbes о роскошных путешествиях, фотограф, предприниматель и онлайн-преподаватель.

«Популярность этого туристического направления в социальных сетях растет, поэтому оно не будет оставаться скрытой жемчужиной слишком долго».

Forbes также предложил совершить путешествие по Ниньбиню, в том числе насладиться живописными пейзажами и попробовать особую кухню.

Ранее в феврале 2023 года Ниньбинь вошел в десятку самых дружелюбных направлений в мире по версии Traveler Review Awards. Это ежегодная награда, организованная Booking, для награждения глобальных направлений и объектов размещения.

Г-н Нгуен Ван Минь, директор Центра продвижения туризма Ниньбиня, сказал, что за прошедшее время туристический сектор всегда пытался реализовать множество решений для создания дружелюбного и прекрасного места назначения для местных и иностранных туристов. Чтобы обеспечить безопасный и аккуратный прием гостей, туристический сектор Ниньбиня активно подталкивал и направил подразделения управления туристическими зонами и пунктами строго соблюдать меры по обеспечению безопасности, порядка и санитарии окружающей среды, сосредоточиться на инвестициях в ремонт и модернизацию инфраструктуры, оборудования и человеческих ресурсов для обслуживания туристов.

За первые три месяца 2023 года провинция Ниньбинь приняла 3,2 млн. посетителей, что в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество внутренних туристов составляет 3,1 млн. человек, а иностранных посетителей - почти 126.000 человек. Выручка оценивается в более чем 2.487 млрд. донгов, что в 5,5 раз больше, чем за тот же период в 2022 году.

ИЖВ/ВИА

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