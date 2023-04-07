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Forbes назвал Ниньбинь одним из 23 лучших туристических направлений 2023 года
«Ниньбинь был назван одним из самых недооцененных направлений в Азии, и его часто называют одной из самых красивых скрытых жемчужин на азиатском континенте», - отметила Катарина Мелло, отмеченнная наградами создательница контента Forbes о роскошных путешествиях, фотограф, предприниматель и онлайн-преподаватель.
«Популярность этого туристического направления в социальных сетях растет, поэтому оно не будет оставаться скрытой жемчужиной слишком долго».
Forbes также предложил совершить путешествие по Ниньбиню, в том числе насладиться живописными пейзажами и попробовать особую кухню.
Ранее в феврале 2023 года Ниньбинь вошел в десятку самых дружелюбных направлений в мире по версии Traveler Review Awards. Это ежегодная награда, организованная Booking, для награждения глобальных направлений и объектов размещения.
Г-н Нгуен Ван Минь, директор Центра продвижения туризма Ниньбиня, сказал, что за прошедшее время туристический сектор всегда пытался реализовать множество решений для создания дружелюбного и прекрасного места назначения для местных и иностранных туристов. Чтобы обеспечить безопасный и аккуратный прием гостей, туристический сектор Ниньбиня активно подталкивал и направил подразделения управления туристическими зонами и пунктами строго соблюдать меры по обеспечению безопасности, порядка и санитарии окружающей среды, сосредоточиться на инвестициях в ремонт и модернизацию инфраструктуры, оборудования и человеческих ресурсов для обслуживания туристов.
За первые три месяца 2023 года провинция Ниньбинь приняла 3,2 млн. посетителей, что в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество внутренних туристов составляет 3,1 млн. человек, а иностранных посетителей - почти 126.000 человек. Выручка оценивается в более чем 2.487 млрд. донгов, что в 5,5 раз больше, чем за тот же период в 2022 году.