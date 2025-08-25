НОВОСТИ
Forbes включил Vietjet в число 50 крупнейших компаний Вьетнама, котирующихся на бирже, в 2025 году
В процессе оценки Forbes учитывал множество критериев, таких как рост выручки и прибыли, рентабельность собственного капитала, прибыль на акцию, положение в отрасли, качество управления и потенциал развития в период 2019-2024 годов.
Постоянное присутствие Vietjet в престижном списке свидетельствует о ее стабильных финансовых показателях, эффективном управлении и растущем доверии инвесторов как внутри страны, так и за рубежом.
Постоянно расширяя сеть международных рейсов, авиакомпания стремится к тому, чтобы стать глобальной авиационной группой, приносящей стабильную прибыль инвесторам и вносящей позитивный вклад в развитие общества в новую эру развития.