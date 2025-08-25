Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Forbes включил Vietjet в число 50 крупнейших компаний Вьетнама, котирующихся на бирже, в 2025 году

Журнал Forbes Vietnam опубликовал список из 50 крупнейших компаний Вьетнама, зарегистрированных на бирже в 2025 году, в котором отмечены выдающиеся предприятия из различных секторов, включая Vietjet, FPT, Vinamilk и Petrolimex. Согласно рейтингу, Vietjet в прошлом году вошла в пятерку крупнейших предприятий с самой высокой выручкой.

В процессе оценки Forbes учитывал множество критериев, таких как рост выручки и прибыли, рентабельность собственного капитала, прибыль на акцию, положение в отрасли, качество управления и потенциал развития в период 2019-2024 годов.

Постоянное присутствие Vietjet в престижном списке свидетельствует о ее стабильных финансовых показателях, эффективном управлении и растущем доверии инвесторов как внутри страны, так и за рубежом.

Постоянно расширяя сеть международных рейсов, авиакомпания стремится к тому, чтобы стать глобальной авиационной группой, приносящей стабильную прибыль инвесторам и вносящей позитивный вклад в развитие общества в новую эру развития.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Колонна танков Т-90 на репетиции парада

Колонна танков Т-90 на репетиции парада

В 20:00 24 августа на площади Ба Динь в Ханое состоялась вторая генеральная репетиция военного парада, посвящённого 80-летию успешной Августовской революции и Дню независимости, который отмечается 2 сентября. В мероприятии приняли участие современные образцы вооружений и военной техники Вьетнама, среди которых особое внимание привлекла колонна танков Т-90 - одних из самых современных танков в мире.
ПОДРОБНЕЕ

Top