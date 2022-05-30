Fitch Ratings сохраняет собственную кредитоспособность PV Power на уровне BB+

Агентство кредитных рейтингов Fitch Ratings присвоило PetroVietnam Power Corporation (PV Power) долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («IDR») в иностранной валюте на уровне «BB» с позитивным прогнозом второй год подряд.

Рейтинг соответствует рейтингу таких крупных групп, как Вьетнамская национальная нефтегазовая группа (PetroVietnam) и электроэнергетическая корпорация Вьетнама (EVN).

PV Power является первым вьетнамским производителем электроэнергии и первым подразделением PetroVietnam, получившим международный кредитный рейтинг.

По данным агентства, автономный кредитный профиль (SCP) PV Power обусловлен ее сильной рыночной позицией в качестве второго по величине производителя электроэнергии во Вьетнаме, на долю которого приходится около 7% от общего объема производства электроэнергии в стране и 6% от установленной мощности в 2021 году.

Компания также извлекает выгоду из диверсифицированных источников топлива, долгосрочных соглашений о покупке электроэнергии (PPA) с EVN, обеспечивающих более 80% производства электроэнергии, и сильного финансового профиля, говорится в сообщении.

Нгуен Зуй Жанг, заместитель генерального директора PV Power, сказал, что с этим рейтингом от Fitch ожидается, что PV Power будет иметь больше возможностей для привлечения капитала на международном рынке.

Это также послужит основой для подхода PV Power к международной среде, активного участия в инвестициях в крупные энергетические проекты и работы с PetroVietnam для осуществления энергетического перехода в соответствии с обязательством правительства по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.

По его словам, в ближайшее время корпорация сосредоточится на повышении потенциала управления, особенно финансового управления, для оптимизации показателей и повышения операционной эффективности.

PV Power будет оценивать и инвестировать в эффективные проекты, особенно в проекты электростанций Ньон Чать 3 и 4, проект электростанции на сжиженном природном газе (LNG) в Куангнине, а также в другие проекты по возобновляемым источникам энергии.

Согласно консолидированной финансовой отчетности за первый квартал этого года, выручка PV Power составила 7 трлн. донгов (301 млн. долл. США), что на 8% меньше, чем за тот же период прошлого года. Его прибыль до налогообложения составила 880 млрд. донгов за этот период, что на 30% больше, чем в прошлом году.