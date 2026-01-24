Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг старших обеспеченных долгосрочных долговых инструментов Вьетнама

Министерство финансов работает над созданием механизма регулярного и постоянного диалога с международными рейтинговыми агентствами, включая Fitch Ratings, Moody’s и S&P. Фото: Архив



В заявлении, опубликованном 22 января, Министерство финансов сообщило, что рейтинг обеспеченных долгосрочных долговых инструментов Вьетнама был повышен до уровня BBB-, что соответствует инвестиционному рейтингу и на одну ступень выше, чем долгосрочный рейтинг необеспеченного долга Вьетнама в иностранной валюте, который по-прежнему сохраняется на уровне BB+. Повышение рейтинга стало результатом пересмотра Fitch в соответствии с обновлёнными критериями суверенных рейтингов, опубликованными в сентябре прошлого года.



Данное решение отражает ожидания Fitch в отношении перспектив возвратности по необеспеченным суверенным облигациям в сочетании с дополнительными преимуществами возвратности, обеспечиваемыми гарантированной или обеспеченной частью соответствующих долговых инструментов.



Рейтинговое агентство подчеркнуло, что данное повышение не изменяет суверенный кредитный рейтинг Вьетнама, который был подтверждён в июне прошлого года на уровне BB+ со стабильным прогнозом. Тем не менее, повышение рейтинга рассматривается как важный шаг в укреплении позиции и доверия к долговым инструментам Вьетнама на международных рынках капитала.



По данным Министерства финансов, в настоящее время осуществляется работа по созданию механизма регулярного и постоянного диалога с международными рейтинговыми агентствами, включая Fitch, Moody’s и S&P. Это взаимодействие не ограничивается предоставлением запрашиваемых данных, а предусматривает тесную координацию с министерствами и ведомствами с целью активного разъяснения и подтверждения институциональных преимуществ, макроэкономической стабильности и потенциала роста Вьетнама. Недавнее повышение рейтинга Fitch также стало результатом своевременного обмена информацией и тесного сотрудничества между Министерством финансов и рейтинговым агентством.



Министерство финансов заявило, что продолжит тесное взаимодействие с Fitch и другими рейтинговыми агентствами, а также с международными организациями, с тем чтобы обеспечить всестороннюю и актуальную оценку кредитного профиля Вьетнама.