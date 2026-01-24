Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг старших обеспеченных долгосрочных долговых инструментов Вьетнама

Согласно информации Министерства финансов, рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг старших обеспеченных долгосрочных долговых инструментов Вьетнама с уровня BB+ до уровня BBB-.
Министерство финансов работает над созданием механизма регулярного и постоянного диалога с международными рейтинговыми агентствами, включая Fitch Ratings, Moody’s и S&P. Фото: Архив

В заявлении, опубликованном 22 января, Министерство финансов сообщило, что рейтинг обеспеченных долгосрочных долговых инструментов Вьетнама был повышен до уровня BBB-, что соответствует инвестиционному рейтингу и на одну ступень выше, чем долгосрочный рейтинг необеспеченного долга Вьетнама в иностранной валюте, который по-прежнему сохраняется на уровне BB+. Повышение рейтинга стало результатом пересмотра Fitch в соответствии с обновлёнными критериями суверенных рейтингов, опубликованными в сентябре прошлого года.

Данное решение отражает ожидания Fitch в отношении перспектив возвратности по необеспеченным суверенным облигациям в сочетании с дополнительными преимуществами возвратности, обеспечиваемыми гарантированной или обеспеченной частью соответствующих долговых инструментов.

Рейтинговое агентство подчеркнуло, что данное повышение не изменяет суверенный кредитный рейтинг Вьетнама, который был подтверждён в июне прошлого года на уровне BB+ со стабильным прогнозом. Тем не менее, повышение рейтинга рассматривается как важный шаг в укреплении позиции и доверия к долговым инструментам Вьетнама на международных рынках капитала.

По данным Министерства финансов, в настоящее время осуществляется работа по созданию механизма регулярного и постоянного диалога с международными рейтинговыми агентствами, включая Fitch, Moody’s и S&P. Это взаимодействие не ограничивается предоставлением запрашиваемых данных, а предусматривает тесную координацию с министерствами и ведомствами с целью активного разъяснения и подтверждения институциональных преимуществ, макроэкономической стабильности и потенциала роста Вьетнама. Недавнее повышение рейтинга Fitch также стало результатом своевременного обмена информацией и тесного сотрудничества между Министерством финансов и рейтинговым агентством.

Министерство финансов заявило, что продолжит тесное взаимодействие с Fitch и другими рейтинговыми агентствами, а также с международными организациями, с тем чтобы обеспечить всестороннюю и актуальную оценку кредитного профиля Вьетнама.

ИЖВ/ВИА

