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FIATA: логистическая отрасль Вьетнама имеет большой потенциал развития

Генеральный директор FIATA Стефан Грабер поделился размышлением по поводу того, что у Вьетнама есть большие преимущества во всех видах воздушного, морского, железнодорожного и речного транспорта, чтобы стать логистическим центром региона. 4 октября 2023 года в Брюссельском конференц-центре (Бельгия) состоялся Всемирный конгресс Международной федерации экспедиторских ассоциаций (FIATA), в котором приняли участие почти 1000 делегатов из транспортно-экспедиторской отрасли.

Конгресс FIATA (FWC) — это международное мероприятие, которое предоставляет возможность для бизнеса, а также для взаимодействия с государственными и неправительственными организациями.

Во Всемирном конгрессе FIATA 2023 года, посвященном теме «Климат меняет логистику», делегаты обсуждают актуальные проблемы глобальной логистики, вопросы инноваций и разработают политику адаптации к меняющемуся мировому рынку.

Делегация Вьетнамской бизнес-ассоциации логистических услуг (VLA) во главе с генеральным секретарем Нгуен Зюй Минем приняла участие в конгрессе.

В беседе с корреспондентом ВИА в Брюсселе, генеральный секретарь VLA Нгуен Зюй Минь сообщил, что Ассоциация участвует в этом мероприятия с целью продвинуть FWC 2025, который пройдет во Вьетнаме, а также для привлечения клиентов, помогая членам Ассоциации установить или расширить деловые связи с региональными и мировыми логистическими компаниями. Ассоциация стремится продвигать сотрудничество с Бельгийской ассоциацией логистики и региональным правительством Фландрии с целью поддержать вьетнамские и бельгийские предприятия и более тесно сотрудничать друг с другом.

Оценивая перспективы логистической отрасли во Вьетнаме, генеральный директор FIATA Стефан Грабер сказал, что после пандемии COVID-19 цепочки поставок в Азии перераспределяются, и одним из основных направлений логистической деятельности является Вьетнам. Поскольку во Вьетнаме осуществляется все больше производственной деятельности, у Вьетнама появляется ряд возможностей для развития логистической отрасли.

Кроме того, Вьетнам имеет большие преимущества во всех видах воздушного, морского, железнодорожного и речного транспорта, чтобы стать логистическим центром региона. По словам Стефана Грабера, Вьетнам применяет лучшие практики в развитии логистики и имеет реальную потребность в ее развитии. Он добавил, что FIAT будет координировать свои действия с VLA для проведения обучения по логистике для вьетнамских граждан.

В настоящее время Вьетнам участвует в 16 соглашениях о зоне свободной торговли, поэтому необходимо дальше развивать логистическую систему для обеспечения цепочки поставок товаров.

ВИА/ИЖВ

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