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EVFTA спустя 5 лет: Золотая возможность для Вьетнама укрепить экономическое сотрудничество с Европой
«Можно с уверенностью сказать, что в момент вступления EVFTA в силу весь мир, включая регион и Вьетнам, столкнулся с беспрецедентными вызовами, такими как пандемия COVID-19, геополитические конфликты и растущие тенденции протекционизма, ограничения свободы торговли», — поделился посол Нгуен Ван Тхао.
Тем не менее, несмотря на все эти неблагоприятные обстоятельства, EVFTA доказало свою высокую эффективность. Вьетнам стал крупнейшим торговым партнёром ЕС в АСЕАН, в то время как ЕС занял четвёртое место среди внешнеэкономических партнёров Вьетнама. Эти результаты выражаются не только в цифрах, но и подтверждают всё более весомую роль Вьетнама в глобальных цепочках добавленной стоимости, особенно в таких сильных отраслях, как электроника, текстиль, обувная промышленность.
Особое внимание посол Нгуен Ван Тхао уделил роли аграрного сектора, отметив значительный рост экспорта сельскохозяйственной и морепродукции Вьетнама на рынок ЕС. «Продвигая экспорт этих товаров, мы не только подтверждаем уникальный потенциал Вьетнама, но и показываем, что в этих сферах мы не являемся прямыми конкурентами ЕС. Более того, речь идёт о товарах, которые оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие, особенно в сельских районах», — подчеркнул посол.
Однако, по словам посла Нгуен Ван Тхао, потенциал для дальнейшего развития остаётся огромным. Хотя за последние 5 лет достигнуты впечатляющие результаты, чтобы по-настоящему использовать преимущества EVFTA, Вьетнаму предстоит сделать ещё больше. В регионе АСЕАН только Вьетнам и Сингапур подписали соглашения о свободной торговле с ЕС, и Вьетнам имеет все возможности воспользоваться этим «золотым» периодом, чтобы закрепить свою позицию на этом требовательном, но перспективном рынке.
Кроме стимулирования экспорта, EVFTA также открывает широкие возможности для привлечения высококачественных европейских инвестиций во Вьетнам. Это станет важным фактором устойчивого развития вьетнамской экономики, её лучшей адаптации к глобальным тенденциям, таким как изменение климата, зелёный переход, цифровая трансформация и рост требований к экологическим стандартам.
Посол Нгуен Ван Тхао выразил уверенность, что благодаря уже существующей базе сотрудничества и твёрдой приверженности обеих сторон свободной, справедливой и правовой торговле, EVFTA продолжит оставаться ключевым инструментом в продвижении стратегического партнёрства между Вьетнамом и ЕС в будущем.
«На фоне роста протекционизма стремление как Вьетнама, так и ЕС к диверсификации экономического сотрудничества становится решающим фактором. Без таких соглашений, как EVFTA, расширение взаимодействия было бы значительно затруднено. EVFTA создаёт благоприятные условия для диверсификации торговых связей, расширения цепочек поставок и укрепления роли Вьетнама в регионе», — отметил посол Нгуен Ван Тхао.
Он также сравнил EVFTA с «скоростным шоссе» для экономического и торгового сотрудничества между Вьетнамом и ЕС, но при этом предупредил, что эффективность этой «магистрали» зависит от того, насколько хорошо вьетнамские предприятия оснащены «качественными двигателями», то есть глубоким пониманием европейского рынка, законодательства, потребительской культуры и партнёрской экосистемы. Если подходить к делу по-старинке, без должной подготовки, то воспользоваться в полной мере потенциалом соглашения будет весьма затруднительно