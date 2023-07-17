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EuroCham Vietnam предлагает отменить туристические визы во Вьетнам для всех членов ЕС
Тем не менее, EuroCham Việt Nam надеется, чтобы были приняты дополнительные меры, направленные на использование в полной мере огромного потенциала экономических отношений между ЕС и Вьетнамом и способствование сильному экономическому росту. В настоящее время Вьетнам отменил визу только для 7 стран-членов ЕС: Германии, Франции, Италии, Испании, Дании, Швеции и Финляндии. С целью продвижения торговых и инвестиционных возможностей EuroCham Vietnam считает очень важным расширение безвизового списка до всех 27 государств-членов ЕС.
Габор Флуит, президент EuroCham Vietnam, поделился, что это предложение о продлении безвизового режима привлечет большое количество посетителей с 500-миллионного рынка ЕС, открывая большие возможности для туристической индустрии.
Габор Флуит также добавил, что туристы из ЕС, как правило, остаются дольше (две недели и более), и именно за это время они внесут значительный вклад в экономику, заодно узнавая больше о новых потенциалах бизнеса.
Последний отчет инструмента анализа данных о путешествиях Google Destination Insights показывает, что Вьетнам - востребованное туристическое направление, страна также входит в топ-7 самых популярных туристических направлений. Вьетнам является предпочтительным выбором путешественников со всего мира. Привлекательность Вьетнама как предпочтительного направления для прямых иностранных инвестиций совершенно очевидна. Как правило, индекс делового климата (BCI) за II квартал 2023 года, опубликованный EuroCham, показывает, что, несмотря на текущие проблемы, 48% респондентов выразили оптимизм в отношении будущего увеличения ПИИ своей компании во Вьетнаме в следующем квартале.
Вьетнам также сохраняет свои позиции в пятерке ведущих направлений для инвестиций более чем одной трети предприятий, что еще раз подтверждает устойчивую привлекательность и репутацию Вьетнама.
По словам Габора Флуита, предложение EuroCham Vietnam вместе с растущим мировым признанием и интересом к Вьетнаму будет способствовать экономическому росту и сделает Вьетнам одним из лучших направлений мира.