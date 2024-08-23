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EuroCham рекомендует Вьетнаму разработать законодательную базу для зеленого перехода
В своем вступительном слове вице-председатель VCCI Во Тан Тхань отметил, что ЕС является одним из важнейших партнеров Вьетнама, а Вьетнам - безопасное и потенциальное место назначения инвестиций для европейских предприятий. Он также подчеркнул, что Вьетнам - единственная страна Юго-Восточной Азии, имеющая всеобъемлющие рамки сотрудничества с блоком.
Во Тан Тхань призвал ЕС поделиться с Вьетнамом информацией и опытом и помочь стране в разработке экологичной, современной и эффективной политики и моделей роста. Он призвал ЕС оказать поддержку в развитии инфраструктуры Вьетнама, человеческих ресурсов, технической помощи и передаче технологий, чтобы помочь стране соответствовать международным стандартам. Кроме того, он выразил надежду на расширение доступа к различным сегментам рынка ЕС за пределами традиционных рынков Северной, Западной и Восточной Европы.
Рекомендуя инвесторам из ЕС расширять сотрудничество с провинциями и городами Вьетнама, Во Тан Тхань подтвердил, что VCCI стремится поддерживать деловые круги Вьетнама и ЕС в их сотрудничестве и инвестициях, тем самым способствуя дальнейшему укреплению отношений между Вьетнамом и ЕС.
Жан Жак Буфле, вице-президент Европейской торговой палаты во Вьетнаме (EuroCham), отметил усилия Вьетнама по созданию политической базы для зеленого экономического развития и его твердые обязательства по обеспечению устойчивого роста. Он привел в пример национальную стратегию зеленого роста страны, которая направлена на достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году, а также национальные стратегии в области лесного хозяйства, охраны окружающей среды и устойчивого развития.
Однако Бууфле отметил, что во Вьетнаме до сих пор нет конкретных правовых рамок для зеленого развития в различных секторах и руководящих принципов для мобилизации финансовых ресурсов для поддержки этого перехода. EuroCham рекомендовал Вьетнаму настойчиво развивать эти рамки и увеличивать социальные ресурсы для реализации целей зеленого перехода, используя международный опыт и знания, чтобы избежать неправильного распределения и нерационального использования ресурсов.
EuroCham готова поддержать Вьетнам в ускорении зеленого перехода, особенно в области возобновляемых источников энергии, зеленого транспорта и зеленых финансов, сказал чиновник. Палата стремится к тесному сотрудничеству и обмену опытом с различными секторами во Вьетнаме для продвижения устойчивого зеленого экономического развития.
На форуме вьетнамские и европейские экономисты, официальные представители VCCI и представители Министерства промышленности и торговли обсудили тенденции рынка, новые возможности на рынке ЕС, умное сельское хозяйство, зеленые финансы и потенциальные перспективы бизнеса в развивающихся областях.
В настоящее время ЕС является крупнейшим партнером Вьетнама по развитию, пятым по величине торговым партнером и шестым по величине иностранным инвестором. В то же время Вьетнам является крупнейшим торговым партнером ЕС в АСЕАН и 14-м в мире. Объем двусторонней торговли в первой половине 2024 года составил почти 32,39 миллиарда долларов США, увеличившись на 13,5% по сравнению с предыдущим годом, в том числе экспорт Вьетнама оценивался в 24,69 миллиарда долларов США, увеличившись на 15,4%.