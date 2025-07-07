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Ethiopian Airlines запустит прямой маршрут Аддис-Абеба - Ханой
Этот новый маршрут знаменует собой важную веху в укреплении воздушного сообщения между Африкой и Юго-Восточной Азией. Ожидается, что он будет способствовать развитию торговли, туризма и обмена людьми между Эфиопией и Вьетнамом, а также между Африканским континентом и регионом.
Ethiopian Airlines также ведет переговоры с Vietnam Airlines, чтобы изучить возможности сотрудничества и расширения сети в ближайшем будущем.
Авиакомпания Ethiopian Airlines со штаб-квартирой в Аддис-Абебе была основана в 1945 году и стала крупнейшей и самой прибыльной авиакомпанией Африки. Она выполняет международные пассажирские и грузовые рейсы по 80 глобальным направлениям и внутренние рейсы в 28 населенных пунктов Эфиопии.
Являясь членом Star Alliance, авиакомпания продолжает расширять свой глобальный охват, располагая флотом из более чем 140 самолетов, включая современные Airbus A350 и Boeing B787.