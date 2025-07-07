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НОВОСТИ

Ethiopian Airlines запустит прямой маршрут Аддис-Абеба - Ханой

Ethiopian Airlines, национальный авиаперевозчик Эфиопии, откроет свой первый прямой рейс из Аддис-Абебы в Ханой 10 июля после получения разрешения от Администрации гражданской авиации Вьетнама. Обратный рейс в Аддис-Абебу будет отправлен в тот же день.

Этот новый маршрут знаменует собой важную веху в укреплении воздушного сообщения между Африкой и Юго-Восточной Азией. Ожидается, что он будет способствовать развитию торговли, туризма и обмена людьми между Эфиопией и Вьетнамом, а также между Африканским континентом и регионом.

Ethiopian Airlines также ведет переговоры с Vietnam Airlines, чтобы изучить возможности сотрудничества и расширения сети в ближайшем будущем.

Авиакомпания Ethiopian Airlines со штаб-квартирой в Аддис-Абебе была основана в 1945 году и стала крупнейшей и самой прибыльной авиакомпанией Африки. Она выполняет международные пассажирские и грузовые рейсы по 80 глобальным направлениям и внутренние рейсы в 28 населенных пунктов Эфиопии.

Являясь членом Star Alliance, авиакомпания продолжает расширять свой глобальный охват, располагая флотом из более чем 140 самолетов, включая современные Airbus A350 и Boeing B787.

ВИА/ИЖВ

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