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Escape: Вьетнам представляет лучшее дешевое место направление в Азии
Автор написал, что более низкая инфляция во Вьетнаме и более сильный, чем обычно, австралийский доллар по отношению к вьетнамской валюте являются хорошим стечением обстоятельств для тех, кто хочет поехать во Вьетнам.
«Вы можете не только получить несколько невероятных предложений на бюджетных прямых рейсах из Австралии, но также есть тонна дешевых тарифов на проживание, в основном из-за строгих ограничений страны в связи с COVID-19, которые жестоко изнуряли их туристическую индустрию более двух лет», — написано в статье.
Автор привел свой собственный опыт, чтобы помочь читателям представить доступную поездку во Вьетнам, сказав, что с полудня в любой день как местные жители, так и туристы наслаждаются стаканом местного лагера по цене всего от 0,20 до 0,50 австралийских долларов. Пить дешевое «Bia Hoi» (свежее пиво) на углу улицы Ханоя стало общепринятым для туристов.
По его словам, вьетнамцы усовершенствовали кофейную культуру до такой степени, что она может соперничать даже с Мельбурном или Миланом. Стандартный вьетнамский кофе с обычным добавлением сгущенного молока с сахаром стоит всего 1,6 австралийских доллара.
Автора статьи особенно впечатлил популярный ханойский деликатес «Яичный кофе». Это желток яйца, взбитый с молоком, а затем вылитый в американо, стоимость которого колеблется от 2 до 3 австралийских долларов.
Услуги наземного транспорта Вьетнама, такие как аналог Uber — Grab, не только смехотворно дешевле, но и намного эффективнее. Поездка по всему старому кварталу Ханоя на заднем сиденье Grab (со шлемом в комплекте) обойдется посетителю примерно в 2-3 австралийских доллара.
Первым вьетнамским блюдом, о котором рассказано в статье, был вкусный «фо» в дымящейся и горячей миске, и который в Ханое стоит около 2,5 австралийских долларов. Автор также упомянул «баньми» (местный сэндвич) на вьетнамском языке, сказав, что по всему городу есть сотни закусочных «баньми».
Что касается объектов размещения, в статье указано, что посетителям не нужно много тратить денег, чтобы жить как король или королева во Вьетнаме. Ночь в пятизвездочном отеле в Ханое стоит всего около 160 австралийских долларов, включая завтрак. Также доступны более дешевые варианты по цене 29 австралийских долларов за ночь.
Это не поездка в Юго-Восточную Азию без сеанса ухода за собой. Уход за лицом, педикюр, массаж и бритье — все это также часть туристического опыта. Двухчасовой спа-пакет в Ханое стоит 70 австралийских долларов и включает ванночку для ног с травами, маникюр, педикюр, уход за лицом, массаж и посещение сауны. Для парней базовая стрижка, мытье волос, бритье, стрижка бороды, массаж головы и плеч обойдутся примерно в 28 австралийских долларов.