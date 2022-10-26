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EATOF: Откроются рейсы между Куангнинем и населенными пунктами в Восточной Азии
В ближайшем будущем обсуждается открытие двусторонних рейсов из международного аэропорта Вандон, провинция Куангнинь, в международный аэропорт Янъян, провинция Канвон (Корея).
Председатель провинциального Народного комитета Куангниня Нгуен Тыонг Ван приветствовал и согласился с предложениями провинции Канвондо, провинции Куангнинь создавать все наилучшие условия для изучения и открытия рейса Вандон-Янъян, совместно создавая туристические продукты на основе ресурсов каждой стороны и содействуя эффективному использованию туристических рынков в Куангнине и Канвоне.
На двусторонней встрече между председателем Народного комитета провинции Куангнинь и губернатором провинции Тув (Монголия) Мунхбаатаром Демберелом стороны договорились о дальнейшем усилении рекламы, продвижения и развития туризма, соединив двухсторонними рейсами Куангнинь (Вьетнам) и Тув (Монголия).
Аналогичным образом, на двусторонних встречах провинция Куангнинь и населенные пункты EATOF достигли соглашения о содействии сотрудничеству в целях развития, включая воздушное сообщение, открытие прямых рейсов между провинцией Куангнинь и Луангпрабангом (Лаос), Сиемриепом (Камбоджа), Сараваком (Малайзия), Себу (Филиппины); усилить культурный обмен, соединить объекты наследия в регионе, строить туристические маршруты, и более активно использовать двустороннее сотрудничество на туристическом рынке.