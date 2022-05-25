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НОВОСТИ

COVID-19:1.323 новых случая на 24 мая

Ханой по-прежнему сообщил о наибольшем количестве инфекций за день - 321 случай, за ним следует Виньфук с 98 и Футхо с 94.

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа с 16:00 23 мая до 16:00 24 мая было зарегистрировано 1.323 новых случая COVID-19 в 43 провинциях и городах, в том числе 1 завозной случай.

Ханой по-прежнему сообщил о наибольшем количестве инфекций за день - 321 случай, за ним следует Виньфук с 98 и Футхо с 94.

Общее количество по стране достигло 10.711.389 человек.

24 мая в общей сложности 6.495 пациентов с COVID-19 выздоровели, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.412.403 человек.

216 пациентов подключаются к кислородному аппарату, при этом за последние сутки летальных исходов не зарегистрировано. Общее количество погибших составило 43.076 человек.

К 23 мая в стране было введено 219.250.009 доз вакцин против COVID-19, в том числе 3.447.331 первая доза и 47.024 повторных дозы для детей от пяти до 12 лет.

ВИА

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