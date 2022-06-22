Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

COVID-19: 21 июня к национальному подсчету добавилось 748 случаев

Всего за сутки с 16:00 20 июня до 16:00 21 июня было зарегистрировано 748 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает Минздрав.​

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа с 16:00 20 июня до 16:00 21 июня было зарегистрировано 748 новых случаев заболевания COVID-19.

Ханой по-прежнему сообщил о наибольшем количестве инфекций за день - 145 случаев, за ним следует Футхо с 74 и Нге-ан с 44.

Национальный подсчет достиг 10.738.909 человек.

21 июня в общей сложности 5.780 пациентов с COVID-19 были полностью вылечены, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.617.180 человек. 36 пациентов в тяжелом состоянии нуждаются в искусственной вентиляции легких.

За последние сутки зафиксирован один летальный исход от COVID-19. Общее количество погибших составило 43.084 человека.

20 июня было введено 516.856 доз вакцин, в результате чего общее количество введенных доз вакцин против COVID-19 увеличилось до 226.353.355.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top