COVID-19: 21 июня к национальному подсчету добавилось 748 случаев

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа с 16:00 20 июня до 16:00 21 июня было зарегистрировано 748 новых случаев заболевания COVID-19.

Ханой по-прежнему сообщил о наибольшем количестве инфекций за день - 145 случаев, за ним следует Футхо с 74 и Нге-ан с 44.

Национальный подсчет достиг 10.738.909 человек.

21 июня в общей сложности 5.780 пациентов с COVID-19 были полностью вылечены, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.617.180 человек. 36 пациентов в тяжелом состоянии нуждаются в искусственной вентиляции легких.

За последние сутки зафиксирован один летальный исход от COVID-19. Общее количество погибших составило 43.084 человека.

20 июня было введено 516.856 доз вакцин, в результате чего общее количество введенных доз вакцин против COVID-19 увеличилось до 226.353.355.