Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

COVID-19: 20 августа зафиксировано еще 2.704 случая заражения

20 августа во Вьетнаме было зарегистрировано 2.704 новых случая заболевания COVID-19, в результате чего общее число заболевших в стране достигло 11.382.258 человек, по данным Министерства здравоохранения.

20 августа во Вьетнаме было зарегистрировано 2.704 новых случая заболевания COVID-19, в результате чего общее число заболевших в стране достигло 11.382.258 человек, по данным Министерства здравоохранения.

С 6.395 пациентами, которые в течение дня полностью вылечились, число выздоровевших выросло до 10.062.585 человек. Между тем, 113 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких.

За последние сутки зафиксирован один летальный исход от COVID-19. Общее количество погибших составляет 43.104 человека.

19 августа было введено дополнительно 696.048 доз вакцин, в результате чего общее количество доз вакцин против COVID-19 увеличилось до 254.094.673.

ВИА

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