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НОВОСТИ

COVID-19: 18 апреля количество новых инфицированных случаев во Вьетнаме упало до 12.012

Общее количество по стране достигло 10.475.819 человек
  Фото для иллюстрации. (ВИА)  

С 16:00 17 апреля до 16:00 18 апреля Национальная система ведения случаев COVID-19 зафиксировала 12.012 новых случаев заражения, из которых 1 случай был завозным, а 12.011 случаев заражения в стране.

Хотя Ханой продолжал сообщать о наибольшем количестве инфекций за день, но количество новых случаев заражения уже заметно упало – 1.109 случаев, за ним следует Йенбай с 715 и Футхо с 700.

Общее количество по стране достигло 10.475.819 человек.

18 апреля в общей сложности 4.218 пациентов с COVID-19 были полностью вылечены, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 8.941.064 человек.

1.008 пациента находятся в критическом состоянии, а за последние 24 часа было зарегистрировано еще 13 случая смерти, в результате чего общее число умерших достигло 42.957, что составляет 0,4% от общего числа заболевших.

К 18 апреля в стране было введено 209.638.138 доз вакцины против COVID-19, а за день введено 19.526 доз детям от 5 до 11 лет


ВИА

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