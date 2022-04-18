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COVID-19: 17 апреля количество новых инфицированных случаев во Вьетнаме упало до 14.660
Хотя Ханой продолжал сообщать о наибольшем количестве инфекций за день, но количество новых случаев заражения уже заметно упало – 1.253 случаев, за ним следует Йенбай с 801 и Куангнинь с 778.
Общее количество по стране достигло 10.432.547 человек.
17 апреля в общей сложности 5.472 пациентов с COVID-19 были полностью вылечены, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 8.936.846 человек.
1.070 пациента находятся в критическом состоянии, а за последние 24 часа было зарегистрировано еще 10 случая смерти, в результате чего общее число умерших достигло 42.944, что составляет 0,4% от общего числа заболевших.К 17 апреля в стране было введено 209.483.478 доз вакцины против COVID-19, а за день введено 12.414 доз детям от 5 до 11 лет.