COVID-19: 17 апреля количество новых инфицированных случаев во Вьетнаме упало до 14.660

Медицинские работники вводят вакцину против COVID-19 ученику 6-го класса на участке вакцинации в средней школе Ле Нгок Хан, район Хайбачынг, Ханой, утром 17 апреля. Фото: Минь Куйет/ВИА

Хотя Ханой продолжал сообщать о наибольшем количестве инфекций за день, но количество новых случаев заражения уже заметно упало – 1.253 случаев, за ним следует Йенбай с 801 и Куангнинь с 778.

Общее количество по стране достигло 10.432.547 человек.

17 апреля в общей сложности 5.472 пациентов с COVID-19 были полностью вылечены, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 8.936.846 человек.

1.070 пациента находятся в критическом состоянии, а за последние 24 часа было зарегистрировано еще 10 случая смерти, в результате чего общее число умерших достигло 42.944, что составляет 0,4% от общего числа заболевших.