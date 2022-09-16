COVID-19: 16 сентября зарегистрировано еще 3.080 случаев

Вьетнам сообщил о 3.080 новых случаях заражения COVID-19 16 сентября, по данным Министерства здравоохранения.

Новые инфекции увеличили общее число заболевших в стране с момента начала пандемии до 11.454.079 человек.

В тот же день 59.923 пациента были признаны здоровыми, в результате чего общее число выздоровевших достигло 10.508.736 человек. Между тем, 129 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Между тем, число погибших осталось на уровне 43.137 человек, так как 16 сентября не было зарегистрировано ни одного смертельного случая.

На сегодняшний день было введено более 259,17 млн доз вакцин против COVID-19.