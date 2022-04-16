COVID-19: 15 апреля во Вьетнаме зарегистрировано 20.076 новых случаев

Фото для иллюстрации. ВИА

Ханой продолжал сообщать о наибольшем количестве инфекций за день – 1.425 случаев, за ним следует Футхо с 1.094 и Бакжанг с 935.

Кроме того, после проверки информации центральная провинция Нге-ан добавила 53.858 случаев к общенациональной нагрузке.

Общее количество по стране достигло 10.394.533 человек.

15 апреля в общей сложности 6.417 пациентов с COVID-19 были полностью вылечены, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 8.863.044 человек.

1.242 пациента находятся в критическом состоянии, а за последние 24 часа было зарегистрировано еще 23 случая смерти, в результате чего общее число умерших достигло 42.924, что составляет 0,4% от общего числа заболевших.

К 14 апреля в стране было введено 209.101.297 доз вакцины против COVID-19.



