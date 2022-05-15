COVID-19: 14 мая во Вьетнаме зарегистрировано 1.895 новых случаев

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Ханой сообщил о наибольшем количестве инфекций за день - 489 случаев, за ним следует - с 115 и Куангнинь с 95.

Общее количество по стране достигло 10.695.036 человек.

12 мая в общей сложности 5.563 пациента с COVID-19 были полностью здоровы, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.349.592 человек.

340 пациентов нуждаются в поддержке дыхания, а за последние 24 часа было зарегистрировано две смерти, в результате чего общее число умерших достигло 43.065 человек.

К 11 мая в стране было введено 216.808.145 доз вакцин против COVID-19, в том числе 2.389.589 первых прививок и 1.676 вторых прививок детям от 5 до 11 лет.