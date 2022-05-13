Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

COVID-19: 13 мая во Вьетнаме зарегистрировано 2.227 новых случаев

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа до 16:00 13 мая во Вьетнаме зарегистрировано 2.227 новых случаев заболевания COVID-19 и ни одного случая смерти.

Ханой сообщил о наибольшем количестве инфекций за день - 495 случаев, за ним следуют Нге-ан (123) и Футхо (120).

Северная провинция Бакжанг добавила в национальный журнал 443 случая после проверки информации.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 10.693.141 случай заболевания COVID-19, в том числе 43.063 случая смерти.

13 мая в общей сложности 9.065 пациентов с COVID-19 были полностью вылечены, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.344.029 человек.

333 пациента нуждаются в искусственной вентиляции легких.

К 12 мая в стране было введено 216.512.573 дозы вакцины против COVID-19, в том числе 2.192.003 первых прививки детям от 5 до 11 лет.

ВИА

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