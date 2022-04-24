COVID-19: 10.365 новых случаев и 6 смертей

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа с 16:00 22 апреля до 16:00 23 апреля было зарегистрировано 10.365 новых случаев заболевания COVID-19 в 59 провинциях и городах Вьетнама.

Ханой по-прежнему сообщал о наибольшем количестве инфекций за день - 978 случаев, за ним следовали Футхо с 753 и Бакжанг с 556.

Общее количество по стране достигло 10.554.689 человек.

23 апреля в общей сложности 2.229 пациента с COVID-19 были полностью вылечены, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.081.494 человек.

685 пациентов нуждаются в поддержке дыхания, в то время как за последние 24 часа было зарегистрировано еще 6 смертей, в результате чего общее число смертей достигло 43.004, что составляет 0,4% от общей нагрузки.

По 22 апреля в стране было введено 211.992.855 доз вакцины против COVID-19.