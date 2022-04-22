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COVID-19: число новых случаев на 21 апреля превысило 12 тысяч
Ханой по-прежнему сообщал о наибольшем количестве инфекций за день - 986 случаев, за ним следовали Футхо с 836 и Куангнинь с 550.
Провинция Дакнонг добавила 18.545 случаев к национальному подсчету после завершения проверки информации.
Общее количество по стране достигло 10.533.164 человек.
21 апреля в общей сложности 8.693 пациента с COVID-19 были полностью вылечены, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.076.927 человек.
826 пациентов нуждаются в поддержке дыхания, в то время как за последние 24 часа было зарегистрировано еще 9 смертей, в результате чего общее число смертей достигло 42.991, что составляет 0,4% от общей нагрузки.
К 20 апреля в стране было введено 210.560.185 доз вакцины против COVID-19.