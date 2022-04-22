Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

COVID-19: число новых случаев на 21 апреля превысило 12 тысяч

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа с 16:00 20 апреля до 16:00 21 апреля было зарегистрировано 12.029 новых случаев заболевания COVID-19.
  Фото для иллюстрации. (ВИА)  

Ханой по-прежнему сообщал о наибольшем количестве инфекций за день - 986 случаев, за ним следовали Футхо с 836 и Куангнинь с 550.

Провинция Дакнонг добавила 18.545 случаев к национальному подсчету после завершения проверки информации.

Общее количество по стране достигло 10.533.164 человек.

21 апреля в общей сложности 8.693 пациента с COVID-19 были полностью вылечены, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.076.927 человек.

826 пациентов нуждаются в поддержке дыхания, в то время как за последние 24 часа было зарегистрировано еще 9 смертей, в результате чего общее число смертей достигло 42.991, что составляет 0,4% от общей нагрузки.

К 20 апреля в стране было введено 210.560.185 доз вакцины против COVID-19.


ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Очередная пресс-конференция МИДа: премьер-министр Фам Минь Тьинь посетит с рабочим визтом США и ООН

Очередная пресс-конференция МИДа: премьер-министр Фам Минь Тьинь посетит с рабочим визтом США и ООН

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял приглашение президента США Джо Байдена и возглавит высокопоставленную вделегацию для участия в саммите, совершения рабочего визита в США и в ООН.
ПОДРОБНЕЕ

Top