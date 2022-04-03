COVID-19: число новых случаев на 2 апреля сократилось более чем на 6.900 человек

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Число новых случаев COVID-19 во Вьетнаме продолжает снижаться: за последние 24 часа с 16:00 1 апреля до 16:00 2 апреля было зарегистрировано 65.619 случаев, включая 3 завозных случая, что на 6.939 меньше, чем в предыдущий день, по данным министерства здравоохранения.

Ханой по-прежнему сообщал о наибольшем количестве инфекций за день – 7.423 случая, за ним следует Даклак с 3.999 и Нге-ан с 2.911.

Общее количество по стране достигло 9.716.282 человек.

В общей сложности 106.878 пациентов выздоровели в течение дня, в результате чего число выздоровевших достигло 7.713.354 человек.

2.276 пациентов находятся в критическом состоянии, а за последние 24 часа было зарегистрировано еще 37 смертей, в результате чего общее число смертей достигло 42.563, что составляет 0,4% от общего числа заболевших.

К 1 апреля в стране было введено 206.460.876 доз вакцины против COVID-19.