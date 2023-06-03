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COVID-19 соответствует критериям инфекционных заболеваний группы В
По данным комитета, на сегодняшний день во Вьетнаме зарегистрировано более 11,5 миллионов случаев заражения COVID-19, включая более 43.100 смертей, что составляет 0,37% от общего числа заболевших.
В настоящее время число госпитализированных пациентов с COVID-19 ниже, чем у некоторых инфекционных заболеваний группы В, а число тяжелых случаев равен или ниже, чем у некоторых инфекционных заболеваний группы В, таких как лихорадка денге и болезнь "рука-нога-рот".
Участники заседания заявили, что COVID-19 соответствует критериям инфекционных заболеваний группы B, как предписано в пункте b, п. 1, ст. 3 Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями.
Соответственно, правительству, министерствам, ведомствам и населенным пунктам необходимо скорректировать нормативные акты, политику и требования в соответствии с новой ситуацией, а также пересмотреть вопросы, связанные с профилактикой пандемии COVID-19 и борьбой с ней за последние три года.
Премьер-министр Тьинь подчеркнул, что число случаев заражения и смертельных исходов резко снизилось по сравнению с показателями 2021 и 2022 годов. Однако объявление об окончании пандемии COVID-19 будет сделано в соответствии с законом, и в него будут внесены другие коррективы, сказал он.
По словам премьер-министра, в ближайшее время пандемия COVID-19 не закончится, ее последствия еще сохранятся, поэтому необходимо продолжать работу по профилактике и борьбе с пандемией. Необходимо повысить потенциал низовых и профилактических систем здравоохранения, преодолеть последствия пандемии и продолжать стабилизировать жизнь людей, особенно тех, кто непосредственно пострадал от COVID-19.
Он поручил Министерству здравоохранения дать указания другим министерствам, отраслям и местностям пересмотреть работу по профилактике и контролю, привести соответствующие правовые документы в соответствие с новой ситуацией, разработать планы по устойчивому контролю COVID-19 в новый период, а также других эпидемий, которые могут появиться, и продолжать надлежащую вакцинацию против COVID-19.
Премьер-министр также попросил соответствующие министерства и ведомства продолжать мобилизацию и использование ресурсов для профилактики и борьбы с COVID-19, преодоления последствий пандемии и проведения мероприятий по социальному обеспечению.