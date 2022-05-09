COVID-19 на 9 мая: Число инфицированных зафиксировано только в 48 провинциях и городах

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа с 16:00 8 апреля до 16:00 9 мая было зарегистрировано только 2.175 новых случаев заболевания COVID-19 в 48 провинциях и городах Вьетнама.

Число больных, зафиксированных в столице Ханой составляет 601 случаев, за ним следовали Куангнинь (116) и Футхо с 113.

Общее количество инфицированных по всей стране достигло 10.678.359 человек.

За день 1.574 пациента с COVID-19 были полностью вылечены, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.322.165 человек.

449 пациентов нуждаются в поддержке дыхания, общее число смертей достигло 43.057, что составляет 0,4% от общей нагрузки.

По 8 мая в стране было введено 215.743.796 доз вакцины против COVID-19.