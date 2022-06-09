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НОВОСТИ

COVID-19 на 9 июня: 802 новых инфицированных

По данным Министерства здравоохранения, 9 июня во Вьетнаме было зарегистрировано 802 новых случая заражения COVID-19, что на 114 случаев меньше, чем днем​​ранее.

Столица Ханой по-прежнему регистрирует наибольшее количество инфекций - 184 случая.

За ним следуют северные провинции Йенбай и Футхо с 66 и 42 случаями заражения соответственно.

В результате новых инфекций общее число заболевших в стране достигло 10.728.720 человек.

Также в тот же день 4.345 пациентов были признаны свободными от коронавируса SARS-CoV-2, в результате чего общее число выздоровевших достигло 9.535.998 человек.

9 июня был зарегистрирован один летальный исход, в результате чего число погибших от этой болезни составило 43.081 человек.

Было введено более 222,61 миллиона доз вакцин против COVID-19.

ВИА

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