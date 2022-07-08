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НОВОСТИ

COVID-19 на 8 июля: число новых заражений немного уменьшилось

По данным министерства здравоохранения, 8 июля во Вьетнаме было зарегистрировано в общей сложности 800 новых случаев заболевания COVID-19, что на 113 случаев меньше, чем днем ​​ранее.
  Фото для иллюстрации. (ВИА)  

По данным министерства здравоохранения, 8 июля во Вьетнаме было зарегистрировано в общей сложности 800 новых случаев заболевания COVID-19, что на 113 случаев меньше, чем днем ранее.

В результате новых инфекций общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 10.752.942 человека.

В тот день было объявлено, что 8 755 пациентов свободны от коронавируса SARS-CoV-2, в результате чего общее число выздоровевших достигло 9.749.865 человек. В тяжелом состоянии находится 31 пациент, нуждающийся в искусственной вентиляции легких.

Между тем, число погибших по-прежнему составляет 43.089 человек, поскольку в тот день не было зарегистрировано ни одной смерти, связанной с этой болезнью.

На сегодняшний день во Вьетнаме введено более 234,85 млн доз вакцин против COVID-19.


ВИА

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