COVID-19 на 7 мая: Число инфицированных стало меньше на 500, нет смерти

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа с 16:00 6 апреля до 16:00 7 мая было зарегистрировано 3.345 новых случаев заболевания COVID-19 в 55 провинциях и городах Вьетнама, на 500 меньше чем вчера.

Число больных, зафиксированных в столице Ханой составляет 630 случаев, за ним следовали Виньфук (222) и Футхо с 179.

Общее количество инфицированных по всей стране достигло 10.673.915 человек.

За день 2.288пациента с COVID-19 были полностью вылечены, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.318.525 человек.

473 пациентов нуждаются в поддержке дыхания, общее число смертей достигло 43.055, что составляет 0,4% от общей нагрузки.

По 3 мая в стране было введено 215.539.479 доз вакцины против COVID-19.