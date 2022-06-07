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НОВОСТИ

COVID-19 на 6 июня: 806 новых зараженных

Столица Ханой по-прежнему регистрирует наибольшее количество инфекций - 204 случая.

По данным Министерства здравоохранения, 6 июня во Вьетнаме было зарегистрировано 806 новых случаев заболевания COVID-19, что на 117 случаев больше, чем днем ранее.

Столица Ханой по-прежнему регистрирует наибольшее количество инфекций - 204 случая.

За ним следуют северные провинции Бакнинь и Йенбай с 76 и 64 случаями заражения соответственно.

В результате новых инфекций общее число заболевших в стране достигло 10.726.045 человек.

Также в тот же день 9.026 пациентов были признаны свободными от коронавируса SARS-CoV-2, в результате чего общее число выздоровевших достигло 9.513.981.

6 июня был зарегистрирован один летальный исход, в результате чего число погибших от этой болезни увеличилось до 43.081 человека.

Было введено более 222,07 млн доз вакцин против COVID-19, в том числе более 4,81 млн доз введено детям в возрасте от 5 до 12 лет.

ВИА

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