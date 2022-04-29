COVID-19 на 28 апреля: 80.000 пациентов выздоровели hinh anh 1 Фото для иллюстрации. (ВИА)

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа с 16:00 27 апреля до 16:00 28 апреля было зарегистрировано 7.116 новых случаев заболевания COVID-19 в 58 провинциях и городах Вьетнама.

Ханой по-прежнему сообщал о наибольшем количестве инфекций за день - 913 случаев, за ним следовали Футхо с 475 и Виньфук с 418.

Общее количество инфицированных по всей стране достигло 10.638.632 человек.

28 апреля в общей сложности 79.171 пациента с COVID-19 были полностью вылечены, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.242.303человек.

629 пациентов нуждаются в поддержке дыхания, в то время как за последние 24 часа было зарегистрировано еще 3 смертей, в результате чего общее число смертей достигло 43.037, что составляет 0,4% от общей нагрузки.

По 27 апреля в стране было введено 213.645.290 доз вакцины против COVID-19.



