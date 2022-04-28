COVID-19 на 27 апреля: 8.004 новых случаев и 5 смертей

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По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа с 16:00 26 апреля до 16:00 27 апреля было зарегистрировано 8.004 новых случаев заболевания COVID-19 в 58 провинциях и городах Вьетнама.

Ханой по-прежнему сообщал о наибольшем количестве инфекций за день - 921 случаев, за ним следовали Футхо с 544 и Нге-ан с 351.

Общее количество по стране достигло 10.631.516 человек.

27 апреля в общей сложности 46.907 пациента с COVID-19 были полностью вылечены, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.163.132 человек.

624 пациентов нуждаются в поддержке дыхания, в то время как за последние 24 часа было зарегистрировано еще 5 смертей, в результате чего общее число смертей достигло 43.034, что составляет 0,4% от общей нагрузки.

По 24 апреля в стране было введено 213.317.994 доз вакцины против COVID-19.