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НОВОСТИ

COVID-19 на 25 мая: Вьетнам зафиксировал 1.344 новых случая

В Ханое по-прежнему регистрируется наибольшее количество ежедневных инфекций с 316 случаями, за ним следует Виньфук с 94 и Бакнинь с 90.
  Фото для иллюстрации.  

По данным министерства здравоохранения, за последние 24 часа до 16:00 25 мая было зарегистрировано в общей сложности 1.344 новых случая заболевания COVID-19.

В Ханое по-прежнему регистрируется наибольшее количество ежедневных инфекций с 316 случаями, за ним следует Виньфук с 94 и Бакнинь с 90.

Общее количество по стране достигло 10.712.733 человек.

25 мая 2.459 пациентов с COVID-19 были полностью здоровы, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.414.862 человек.

194 пациента нуждаются в искусственной вентиляции легких. За последние 24 часа было зарегистрировано две смерти, в результате чего число погибших достигло 43.078 человек.

К 24 мая в стране было введено 219.796.318 доз вакцин против COVID-19, в том числе 3.791.705 доз для детей от пяти до 12 лет.


ВИА

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